Legendám v patách. Jak Kriechmayr napodobil Maiera i Millera

Aby se vůbec dostali na start, museli nejlepší sjezdaři světa na sjezdovce Vertigine vyjít pár schodů uličkou ve sněhu.



Takhle vysoko totiž žádná místní lanovka nevede.

„Je to unikátní. Nikde jinde nic podobného nemáme,“ usmíval se Matthias Mayer, olympijský šampion ve sjezdu i super-G.

To ještě netušil, že do cíle nedojede. Byl jedním z těch, kteří náročnou, ledovou, zatočenou a hrbolatou trať nezvládli.

Ne, nebyl to tradiční sjezd s dlouhými rovinatými pasážemi.

Byl to do jisté míry boj o přežití na ultraprudké sjezdovce. Navíc, třetina trati připomínala spíše zatočené super-G.

A právě z toho muž s číslem 1 nejvíc těžil.

Vincent Kriechmayr ve sjezdu na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

Právě ve střední pasáži u skoku Vertigine a u sekce Canalone Schuss na své konkurenty Vincent Kriechmayr nejvíce získával. Na Dominika Parise, který měl předtím dva nejrychlejší časy v trénincích, dokonce více než vteřinu.

Tu pak sice domácí Ital stahoval, co to šlo, ale nestáhl. „Protože tam nahoře to byl spíš obří slalom. Jakmile je to točivé a já nemám rychlost, nejde mi to,“ líčil zklamaný Ital.

Byl to tak jeden z těch závodů, kdy vítěz dorazí do cíle opravdu první. Kriechmayr usedl do horkého křesla pro vedoucího muže sjezdu a už ho z něj nikdo nevystrnadil.

Ani hned po něm s dvojkou jedoucí Andreas Sander, ani letošní král Kitzbühelu Beat Feuz, ani nikdo další.

„Nemyslel jsem si, že vydržíme na stupních vítězů, ale ztráta v horní části už se dole nedala dohnat. I zatočené branky patří ke sjezdům,“ řekl Kriechmayr. „Nemyslel jsem si, že bych mohl něco podobného dokázat. Byl to bláznivý závod, ale jsem na sebe pyšný.“

Peprné je, že takhle zatočenou trať postavil Hannes Trinkl - rovněž Rakušan. Mistr světa ze sjezdu z roku 2001 a tradiční stavitel tratí na největších akcích světa.

Kriechmayr tak či tak navázal na legendy svého sportu.

Posledním rakouským šampionem v královské disciplíně je Michael Walchhofer, který se radoval před 18 lety ve Svatém Mořici.

A aby jeden lyžař vyhrál na jednom šampionátu sjezd i super-G?

To se v minulosti stalo pouze dvakrát. Hermannu Maierovi v roce 1999 ve Vailu, kde se o titul v super-G podělil s Norem Lassem Kjusem. A také Bodemu Millerovi o 6 let později v Bormiu.

Teď na tyhle legendy Kriechmayr navázal.

„Když jsem byl menší, byl jsem jejich fanouškem, sledoval jsem je v každém závodě. Nejsem legenda jako oni dva, ale na dnešní den jsem pyšný,“ usmíval se.

Už v porodnici bylo jasno, že bude umělcem.

Belgická maminka, učitelka dějin umění ho totiž pojmenovala po Vincentu van Goghovi. Malý „Vinc“, jak mu říkají, ale nepředvádí umění na plátně, nýbrž na lyžích.

Potatil se, jelikož otec pracoval jako lyžařský instruktor v Salcburku.

„Spoustu věcí mě naučil a já to tak v začátcích neměl až tak těžké. I když si asi všichni umíte představit, jaká lyžařská konkurence v Rakousku panuje,“ říká.

Nesmírná. Kdo se v ní prosadí, zákonitě bude hvězdou mezi hvězdami.

Kriechmayrovi to ale trvalo.

V patnácti si poprvé vyzkoušel FIS závody, ale dojížděl spíše v poli poražených. Až o tři roky později se dostal do desítky a vyzkoušel si Evropský pohár.

„Určitě jsem nebyl největší talent své generace. Žádné zázračné dítě, které v 18 letech začne vyhrávat závody Světového poháru. Musel jsem dřít a své místo v A-týmu si zasloužit,“ vzpomínal.

V juniorech se přitom stal rakouským šampionem v obřím slalomu, superobřím slalomu i sjezdu, má doma i stříbro z obřího slalomu na světovém šampionátu juniorů v Crans Montaně.

Ale úspěchy ve Světovém poháru?

Ty byly stále daleko.

Kriechmayr sice získával body, ale mezi nejlepších 10 se v závodě podíval až v 23 letech. Na první výhru musel čekat další tři roky, než vyhrál super-G v Beaver Creeku.

Pak už to najednou šlo. V posledních třech letech skončil pokaždé druhý v hodnocení super-G. Z minulého šampionátu v Aare má stříbro a bronz. Naplno se ale jeho kometa rozzářila až v této sezoně.

Před ní po 26 letech přešel z lyží Fischer na Head.

„Potřeboval jsem nový impulz a s úspěchy, které Head za poslední dobu má, byla má volba jasná. Věřím, že se ještě o něco zlepším,“ tvrdil.

Kdyby tak tušil.

Z „Vince“, který ve volných chvílích rád pomáhá rodičům na farmě a stará se o dobytek, je pán rychlosti.