Kvůli anglické matce už stříbrný z OH Kenworthy nebude lyžovat za USA

Osmadvacetiletý Kenworthy má díky americkému otci a britské matce dvojí občanství a dosud reprezentoval USA. „Peking bude moje labutí píseň a chci to udělat pro mámu. Byla mým největším fanouškem. Naučila se lyžovat, když jsem se učil lyžovat já. Jí bylo čtyřicet let a mně tři roky a oba jsme se do toho zamilovali,“ vysvětloval rodák z Essexu, jenž ve dvou letech přesídlil do Colorada.

Zároveň Kenworthy přiznal, že v britských barvách bude těžit i z méně náročné interní kvalifikace. „Jezdím různé disciplíny a v USA je kvalifikace těsně před hrami. Bylo to drsné a na minulých hrách jsem z ní byl naprosto zničený,“ popisoval Kenworthy, jenž v Pchjongčchangu stříbro ve slopestylu neobhájil a skončil ve dvanáctičlenném finále poslední.

Mnohonásobný medailista z X Games a vicemistr světa z roku 2017 je jedním z mála elitních sportovců, kteří se otevřeně přiznali k homosexuální orientaci. Na hrách v Koreji vzbudil jeho polibek s partnerem přenášený televizí obrovskou pozornost a byl vnímán jako inspirace a povzbuzení pro celou LGBTQ komunitu.