Karvinský Patzel: Výpadky ve hře si nemůžeme dovolit, teď už jde o všechno

„Musíme však pracovat jako dosud. Pak by mohla být sezona úspěšná. Ale vše je otevřené,“ prohlásil dvaadvacetiletý Patzel, který do Karviné přišel před touto sezonou z Dukly Praha.

Už jste se v Karviné za necelý rok zabydlel?

Zvykl jsem si rychle. Také proto, že jsem spoustu zdejších kluků znal. Zvykat jsme si ale musel na nové město, na to, že jsem se odstěhoval od rodičů. Musel jsem se osamostatnit. Ale trvalo mi to měsíc dva, takže už dávno je vše v pohodě.

Jak cenné pro vás bylo, že jste udrželi první místo po základní části soutěže?

Obrovsky. Vždycky budeme začínat doma a případné rozhodující zápasy rovněž odehrajeme v naší hale. To je super, i když výhoda domácího prostředí trochu opadá, když v hledišti nemohou být fanoušci.

V extralize jste v této sezoně prohráli jen venku – s Plzní, Duklou, Kopřivnicí a Frýdkem-Místkem. Co vám dlouhodobá část ukázala?

Třeba to, že nemůžeme mít ve hře desetiminutové výpadky, nemůžeme prohrávat od samého začátku jako minule v Plzni, musíme být více koncentrovaní od úvodu zápasu. Ale v play off to určitě bude jiné. Tam už jde o všechno, takže bych se toho nebál.

Váš tým spoléhá na souhru spojek s pivoty, což vaši soupeři vědí a hlídají si to. Poradíte si s tím?

V naší hře přibyly i nějaké nové signály. Týmy se na naši hru připravují stejně jako my na tu jejich. Pokud budeme hrát dobře, jak máme, tak by naše spolupráce spojek s pivoty měla vycházet, přestože soupeři tuší, jak budeme hrát.

Máte zkušený tým, ale trenér Michal Brůna dává příležitost i mladým hráčům. Jak vnímáte jejich zapojování do sestavy?

To je dobrá cesta. Pamatuji si, že když jsem byl mladý, tak jsem tolik příležitostí neměl. Každý zápas, kdy kluci mohou nastoupit na dvacet minut, na pět... každá minuta je cenná. Sbírají zkušenosti.

Ve čtvrtfinále vás čeká Zubří. Co vy na to?

Jestli chceme být úspěšní, musíme porazit všechny. Je nám jedno, na koho narazíme. Připravíme se, abychom uspěli.