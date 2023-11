Mostecký kouč Šuma: Byl jsem opatrný, abych neublížil. Ve výřečnosti přitvrdím

Jeho Andělé mají za sebou období, jaké dlouho nepamatují. Z posledních pěti interligových utkání porazili jen slabý Zlín, prohráli s Michalovicemi, Kynžvartem i Pískem.

„Hodně to na mě dolehlo. Ale poslední dva zápasy ukázaly, že to snad děláme správně,“ povzbudila Šumu remíza s Dunajskou Stredou v interlize a především ta pohárová s Chambrey. Nic to však nemění na faktu, že Most v této sezoně zůstane bez evropských pohárů a co napravovat má i v domácí soutěži.

„Každé takové utkání posune holky dál. Je třeba si říct, že jsme dostali jeden z nejlepších týmů francouzské ligy, která se s kvalitou naší soutěže nedá srovnávat. Náš tým má určitě na víc, vidím v něm velký potenciál, ale je ještě hodně mladý, chybí trošku zkušeností. A ty přijdou jen s tak těžkými zápasy, jako jsme odehráli se Chambrey.“

Mostecké házenkářky po remíze s francouzským týmeme Chambray Touraine.

I Šuma zkušenosti ještě sbírá. Ač jich jako hráč i trenér pobral mraky, v koučování ženského týmu je i on zelenáč. Když se nedařilo mužstvu, pár ostřejších slov pročistilo vzduch. Ale tady je to trochu tenčí led.

„Je to těžké, holkám do hlavy tolik nevidím. Ke klukům jsem si mohl dovolit trošku jinou rétoriku, ale tady, abych neublížil, tak jsem byl takový opatrný,“ přiznává bývalý reprezentant Šuma. Nakonec stejně musel přitvrdit. „Poslední dobou došlo i na ostrá slova, ale myslím, že holky to skously. Prostě budu muset přitvrdit i v té mé výřečnosti,“ poučil se kouč.

Hráčkám teď dá volno, aby „pustily házenou z hlavy“, pak začne příprava na druhou část sezony. „Vrhneme se rovnou na nabírání fyzické kondice, protože jarní kolo pro nás bude ještě mnohem těžší,“ očekává Šuma.