Korešová bude chybět. Házenkářky čeká generálka na světový šampionát

„Náš tým je lehce nebo spíš hodně obměněn. Takže herní příprava bude zaměřena na to zapracovat do herního systému maximální počet hráček, s kterými počítáme na mistrovství. Na mistrovství se v první a druhé skupině hraje šest zápasů ve dvanácti dnech, což se nedá uhrát s malým počtem hráček. K tomu zaměříme přípravu. Zkusíme si naladit zápasový rytmus mistrovství světa. Takže hráčky základnějšího kádru budou hrát dva zápasy a v tom třetím dáme šanci i dalším,“ řekl v online rozhovoru s novináři Bašný.

Chebský program 25. listopadu:

18:00 Island - Norsko

20:00 Česko - Švýcarsko 26. listopadu:

18:00 Česko - Norsko

20:00 Švýcarsko - Island 27. listopadu:

12:00 Norsko - Švýcarsko

14:00 Česko - Island

Na světovém šampionátu jeho svěřenkyně v základní skupině změří síly s Maďarskem, Německem a Slovenskem. Turnaj v Chebu bude podle Bašného dobrou prověrkou. „Čekají nás velmi dobré soupeřky. Kdyby tento tým Norek byl na mistrovství světa, rozhodně by se umístil v první osmičce. Je tam několik hráček z týmu Vipers, který vyhrál Ligu mistryň,“ upozornil Bašný.

„Další dva týmy potvrdily svou kvalitu v poslední době. Islanďanky před měsícem v kvalifikaci vyhrály nad Srbkami, to je výsledek, který mluví za vše. Se Švýcarkami jsme hráli v kvalifikaci v dubnu my. Víme, že jsme přes ně přešli tak tak. Takže velmi kvalitní soupeři. Možná, že Island a Švýcarsko nedosahují úplně úrovně Maďarska a Německa, ale určitě by byly zdatným soupeřem pro Slovenky,“ srovnával Bašný.

Z nominace vypadla zkušená Petra Maňáková. Dvaatřicetiletá spojka vynechá šampionát kvůli tomu, že na něm mohou startovat pouze hráčky očkované proti koronaviru.

„Žádný tlak na ni vyvíjen nebyl. Očkování je velice citlivé téma, každý má právo se rozhodnout podle svého. Od té doby, co jsme se definitivně dozvěděli, že tam mohou být jen očkované, to bylo položené jen v rovině, zda dostane či nedostane výjimku od IHF. Do žádné jiné možnosti bych nešel, na ni ani na žádnou jinou hráčku bych nedělal nátlak,“ řekl Bašný.

Nadále schází také bývalá nejlepší střelkyně bundesligy Iveta Korešová, která nemá na měsíc hlídání pro roční dítě. Navíc rovněž není očkovaná.

„O tom, že nepojede, se rozhodlo chvíli před tím, než jsme se dozvěděli, že to bude mistrovství očkovaných. Jinak by byla ve stejné situaci jako Petra. Také není očkovaná a nechce se očkovat,“ dodal Bašný.