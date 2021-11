Maňáková proti svému přesvědčení nešla. Na MS házenkářek nepojede

Mezinárodní federace IHF teprve na začátku minulého týdne definitivně potvrdila, že na šampionátu budou moci být pouze osoby očkované proti covidu-19. Z českých hráček to nesplňuje jen Maňáková.

„Moc mě mrzí, že s holkama a týmem na šampionát nejedu. Rozhodně jsem je nechtěla nechat ve štychu,“ vysvětlovala v tiskové zprávě Maňáková, která se však nechtěla podle svých slov protivit svému smýšlení.

„Vlastně ‚pouze‘ hraju házenou a nebo jsem s rodinou. Dá se říct, že na nic jiného ani nemám čas. Pravidelně se testuji a dodržuji maximum opatření. Bohužel to nestačí a nemohu reprezentovat svou zemi a sport. Házenou hraju roky, doufám, že covid neovlivní mé dosavadní sportovní působení a nezkrátí mi dlouholetou hráčskou kariéru,“ dodala dvaatřicetiletá hráčka Mostu.

Příprava v Chebu Na světovém šampionátu nejspíš nebudou startovat zkušené Iveta Korešová, Hana Kvášová či brankářka Lucie Satrapová, která je po zranění. Všechny tři sice figurují v širší nominaci na šampionát, ale trenér spíše počítá s hráčkami z aktuálního výběru v Chebu. Na západě Čech český celek odehraje od čtvrtka do soboty tradiční přípravný turnaj čtyř zemí proti Švýcarsku, Islandu a širšímu kádru Norska. Nominaci na šampionát Bašný oznámí příští pondělí.

Několik členů výpravy mimo hráčský kádr se stihlo doočkovat. „První zprávu o povinnosti očkování jsme dostali v pátek 12. listopadu, ta byla definitivně upřesněna v úterý 16. listopadu. Absolutní většina našich reprezentantek i členů realizačního týmu již byla očkovaná, i tak však toto rozhodnutí přineslo jisté komplikace. Výjimky z tohoto nařízení se IHF rozhodla neudělovat,“ uvedl prezident českého svazu Ondřej Zdráhala.

„Několik členů se stihlo ještě naočkovat jednodávkovou vakcínou. V případě jednotlivců ale nakonec došlo k tomu, že na šampionát nebudou moci odcestovat, pokud se podmínky nezmění,“ doplnil Zdráhala.

Před pondělním startem závěrečné přípravy před mistrovstvím a turnajem v Chebu vypadla z nominace také další spojka Jana Šustková, která léčí zranění. Dodatečnou pozvánku dostala Magda Kašpárková.

Šustková má ještě šanci, že by do mistrovství zasáhla. „Intenzivně rehabilituje. Věříme, že se její zdravotní stav zlepší natolik, aby za námi třeba mohla přicestovat v průběhu šampionátu, pokud by bylo třeba,“ podotkl český trenér Jan Bašný.