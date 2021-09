Házenkářská legenda Korešová: Já a reprezentace? Bez malého to dlouho nedávám

„Pořád si nejsem úplně jistá. Kondice dobrá, silově to ještě není ono. Vždyť poslední mistrovské utkání jsem hrála v­ lednu 2020. Ale se zápasy přijde sebevědomí, házená se nezapomíná,“ líčila Korešová v sobotu, když se jí na krk pověsil její blonďatý roční synek Jakub.

Kvůli těhotenství přerušila kariéru, pak skončila v německém Thüringeru, kde byla za modlu, a ­když zase našla chuť do házené, kývla českým multišampionkám díky jejich evropským ambicím.

Klubový manažer Rudolf Jung tvrdí: „Ivetu chceme chystat hlavně na evropské poháry. Myslím si, že je nejlepší českou hráčkou­ historie. Přichází v ideálním věku, kondici má vynikající.“

I dvaatřicetiletá hvězda bude hrát jen půlhodinu v zápase a dvě ze tří utkání. Jako každá z Andělů. Jejich filozofií je hrát rychle a zběsile, tedy ve vysokém tempu. Uštvat soupeřky.

„Půlhodina v utkání nebude málo. Netrénuji každý den a už si nepotřebuju nic dokazovat, zvládat celých 60 minut. Své jsem si už odehrála, tenhle trend mi nevadí,“ neprotestuje dlouholetá kapitánka české reprezentace.

Jung jí slíbil, že nastoupí proti Písku, kde házenkářsky vyrostla a kde žije se svým manželem Štěpánem, bývalým fotbalistou pražské Slavie.

Skloubit roli mámy a házenkářky je prý těžší, než čekala. „Most mi naštěstí vychází vstříc. Jezdím sem dvakrát třikrát týdně, jinak trénuji sama doma. Někdy vyrazím jen na otočku, což je náročné a stresující, cesta trvá přes dvě hodiny, trošku mě to unavuje. Ale vybrala jsem si tenhle směr, musím to zvládnout. Z házené jsem byla před porodem vyčerpaná, po něm mi už začala chybět. Těším se na každý trénink. Ještě nemám český ani československý titul, to bych ráda v Mostě získala. A v Evropské lize se chci probojovat do skupiny.“

Během interligové premiéry Kubu hlídala v ­hale babička. Bez něj je Korešové smutno. „Nezvládám být dlouho bez malého. Proto ještě uvidím, co návrat do reprezentace. Úplně dveře ještě nezavírám, uvidíme.“