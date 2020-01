Andělé zase bez postupu. Bylo to nad naše síly, uznávají v Mostě

„Je těžké prohrávat, ale tentokrát jsme prohráli tak, že si z toho můžeme vzít ponaučení,“ řekl mostecký trenér Jiří Tancoš po domácím nezdaru 28:31 (14:13, nejvíce branek: Zachová 7, Mikulčíková 5, Šustková 4 - Iskitová 12, Özelová 4).

Andělé jsou poslední s nulou na kontě. Zbývají zápasy na půdě stoprocentního Thüringeru a doma s maďarským Debrecínem, který má čtyři body jako Turkyně.

„Hrajeme s kvalitními týmy, které jsou v tuhle chvíli nad naše síly. Nám v posledních 14 dnech úplně nepřeje ani zdraví, holky se prakticky všechny vystřídaly, měly antibiotika. A chyběla nám zraněná Alica Kostelná, určitě by nám pomohla,“ litoval Tancoš ztráty opory.

Utkání se podobalo těm minulým mosteckým v Poháru EHF. Andělé se dlouho drží, pak je pohřbí výpadek. „Nezvládáme maximálně desetiminutovky, spíš je to o pětiminutovkách jako proti Kastamonu,“ zmínil kouč, že Turkyně rozhodly až v závěru. „Zase jsme neudrželi koncentraci a vůli celých 60 minut. Ale za těch pětapadesát nemůžu holkám nic vytknout. Konec na sebe měly vzít ty zkušenější hráčky.“

Byť ani v Lize mistryň na podzim české šampionky nepostoupily, získaly tři body. Teď jsou nulové. Tancoš si ale nemyslí, že soupeři ve druhé evropské soutěži jsou silnější. „Spíš srovnatelní se slovinským Krimem a švédským Sävehofem. A ani Kastamonu není horší,“ míní trenér.

„My v Lize mistryň i v kvalifikaci překvapili naší hrou, teď jsme tu výhodu ztratili. Všichni se na nás připravovali. Mimo to, že hrajeme rychlou házenou, musíme ještě zkvalitnit kádr, abychom byli lepší v obraně i v útočné fázi. Když nám zachytá Müllnerová jako dnes, musíme dát na druhé straně góly, jinak je to k ničemu.“

V interlize je Most válec, na evropské scéně naposledy vyhrál zkraje října ve Slovinsku. Vstřebává lekce vysoké školy házené.

„Holky si uvědomují, že týmy jsou kvalitní. Věřili jsme si, že bychom mohli uhrát lepší výsledky, ale to prostě patří ke sportu. Co na hřišti nechaly, to je momentálně naše maximum. Nešlo o žádné propadáky,“ zdůraznil trenér Tancoš. „Určitě jsou zklamané, to je jasné. Musí si to v hlavě srovnat, zítra vstát a znovu pracovat. A zkusit překvapit Thüringer nebo Maďarky.“

Ještě předtím - už ve středu - však Andělé mají v interlize zlatý „mečbol“. Když vyhrají na půdě arcirivala Michalovců, který je za nimi druhý, udělají rázný krok k česko-slovenskému titulu. „Bude to další těžký zápas,“ tuší Tancoš. Vítězný?