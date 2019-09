Mostecké házenkářky uspěly i u druhého slovenského nováčka

Házená

Zvětšit fotografii Mostecká házenkářka Adéla Stříšková slaví gól v zápase s Kastamonu Belediyesi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 22:26

Ani další z nováčků interligy házenkářek Hlohovec neuspěl proti nejlepšímu českému klubu posledních let Baníku Most. Severočešky tři dny po úspěšné kvalifikaci do Ligy mistryň vyhrály v Hlohovci 44:21. V úvodním interligovém kole poznala jejich sílu Dunajská Streda (41:22).

„Jedním z našich dnešních cílů bylo dát co nejvíce branek, ale především jsme si chtěli vyzkoušet i jiný styl obrany, a to se nám podařilo, hráli jsme jej většinu zápasu. V tomto ohledu můžu být jenom spokojený,“ řekl pro klubový web mostecký trenér Jiří Tancoš.

O víkendu čeká jeho tým první souboj v novém ročníku interligy s českým protivníkem. Most nastoupí ve Zlíně. „Je to zkušený tým, takže nedělní zápas už by měl mít zase jinou kvalitu. Pro nás je podstatné, že se ze Slovenska vracíme všichni zdraví a nejdůležitější bude dostatečná regenerace,“ dodal kouč. Interliga házenkářek - 2. kolo Hlohovec - Most 21:44 (10:20)

Nejvíce branek: Skaličanová a Kisová po 5, Tulipánová 3 - Stříšková 9/3, Šustková 9, Zachová 6/1. Házená ženy KLUB ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY SKÓRE BODY 1. Michalovce 3 3 0 0 93:60 6 2. Most 2 2 0 0 85:43 4 3. Zlín 2 2 0 0 55:46 4 4. Poruba 3 2 0 1 73:80 4 5. Slavia Praha 2 1 1 0 62:50 3 6. Písek 2 1 1 0 49:47 3 7. Olomouc 2 1 0 1 54:48 2 8. Šaľa 2 1 0 1 50:52 2 9. Hlohovec 2 1 0 1 50:68 2 10. Veselí nad Moravou 2 0 0 2 52:56 0 11. Prešov 2 0 0 2 51:59 0 12. Bánovce nad Bebravou 2 0 0 2 42:55 0 13. Hodonín 2 0 0 2 43:64 0 14. Dunajská Streda 2 0 0 2 50:81 0