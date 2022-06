Senzace házenkářek. České juniorky postoupily do osmifinále mistrovství světa

České juniorky dosud Rumunky nikdy neporazily. Ovšem díky fantastické obraně v čele s gólmankou Srpovou a parádní střelbě udržely nezbytný sedmibrankový náskok a nakonec mohly slavit.

Oproti nervóznímu utkání proti Angole Češky nastoupily sebevědomě, skóre otevřela hned v první minutě Machačová. Téměř celou první polovinu utkání bylo skóre vyrovnané, oba týmy se přetahovaly o vedení.

V patnácté minutě Rumunky odskočily do dvoubrankového vedení, Češkám se ovšem podařilo srovnat, do vedení 9:8 vrátila český výběr Machačová a Kuxová přidala desátou branku. Před koncem poločasu se skóre otočilo ve prospěch rumunského celku, Češkám se ovšem podařilo srovnat a odcházely do kabin za stavu 14:14.

Do druhého poločasu vlétly Češky ještě aktivněji, dokázaly Rumunky bránit, důležité zákroky zapsala skvěle chytající Srpová. Byť se Rumunky pomalu dotahovaly a snižovaly zejména díky proměněným trestným hodům. Sedm minut před koncem vytvořily potřebný náskok a do konce zápasu ho zvládly udržet.

Minutu před koncem vedly dokonce o osm branek, na sedmibrankový rozdíl snížila trestným hodem v samotném závěru Gogirlaová, ale to už Češky věděly, že se mohou radovat.

„Jsem dojatá, opravdu nemám slov. Předvedly jsme parádní týmový výkon a jsem na holky opravdu pyšná. Nebylo to vůbec lehké, ze předchozí porážky jsme byly skleslé, ale podařilo se nám vzchopit, podporovaly se a to byl cíl dnešního úspěchu,“ radovala se Natálie Kuxová. „V druhé polovině rozhodla určitě obrana. Zabraly jsme, byly jsme důrazné, zlomily jsme to. Rumunky se možná i trošku psychicky složily a my jsme to už jen dotáhly.“

Velký podíl na výhře měla gólmanka Adéla Srpová. „Mísí se ve mně spousta pocitů, těžko se hledají slova. Šly jsme do zápasu s tím, že jsme Rumunky nikdy neporazily. Bylo to všechno, nebo nic a my máme všechno,“ radovala se Srpová. „Věděly jsme, že jdeme vyhrát, byly jsme všechny takto nastavené a věřily jsme tomu, že to zvládneme. Připravovaly jsme se jako vždy, po Angole to bylo o to složitější. Možná nám pomohlo to, že jsme dostaly takový výprask. Chtěli jsme to lidem, kteří nás sledují, vrátit. Patří jim neskutečný dík, že nás tak podporují.“

Momentka ze zápasu českých házenkářek na MS do 20 let.

Slovy chvály nešetřil trenér Dušan Poloz. „Za dnešní výkon si holky zaslouží absolutorium. Už dlouho jsem nebyl v takovém týmovém flow, mám pocit, že některé hráčky si polovinu zápasu ani nebudou pamatovat,“ přiznal český kouč.

„Chtěli jsme investovat do začátku zápasu tvrdou, nekompromisní obranou, abychom Rumunky porazili. Byla to investice prvních 15 minut, kdy do toho dáme všechno, jak v obranných soubojích, tak v přechodu z první a druhé vlny. Věřil jsem a doufal jsem, že se nám to v závěru vrátí a stalo se. Zatímco proti Angole nám totálně nevyšla taktika, tentokrát si sedla úžasně. Obdivuji, že se tým takto dokázal za 24 hodin zvednout. Absolvovali jsme tři porady za den, stálo to úsilí, ale to k tomu patří. Jsem strašně rád, že holky zabojovaly. Jsme mezi 16 nejlepšími mančafty na světě a tým tam opravdu patří,“ dodal Poloz.