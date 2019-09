Házenkářky čeká v Makedonii jeden z klíčových zápasů kvalifikace

Případná výhra by reprezentantky výrazně přiblížila k účasti na šampionátu.

Český celek na úvod kvalifikace proti Portugalsku zvítězil 31:20 po zlepšeném výkonu v druhém poločase. Makedonie hraje až dnes ve Švédsku, které je hlavním favoritem skupiny. Na šampionát v příštím roce do Norska a Dánska postoupí první dva týmy.

„Výhra nad Portugalskem byla pro nás splněná povinnost. Věděly jsme, že jestli chceme postoupit, musíme s Portugalskem vyhrát. Teď můžeme jet trochu víc v klidu do Makedonie,“ řekla pro svazový web hlavní opora českého týmu Iveta Korešová, v minulosti hrající pod dívčím jménem Luzumová.

Český celek startoval na třech z posledních čtyř mistrovství Evropy a na minulém Euru skončil na 15. místě. Na prosincový světový šampionát se reprezentantky o jeden gól nekvalifikovaly.

Makedonky naopak na posledních třech mistrovstvích Evropy nebyly a mezi světovou elitou chyběly dokonce od roku 2007. V roce 2012 české hráčky zdolaly Makedonii na turnaji v Kyjevě 32:22.

„Myslím, že by to mohl být klíčový zápas. Musíme být realisté, Švédky budou určitě první, nebo druhé, takže s tím musíme počítat. My se musíme poprat o to druhé postupové místo a myslím, že to bude právě souboj s Makedonií. Bude tam určitě bouřlivá atmosféra, na to se musíme připravit,“ řekla Luzumová.

„To, že Makedonky hrají o 24 hodin později než my, je naše výhoda. Mají před sebou navíc dlouhou cestou. Den odpočinku navíc je velká výhoda, navíc máme o den víc na přípravu. Doufám, že tuto výhodu zúročíme,“ dodal Bašný.

Zápas ve Skopje začne v sobotu v 18:00.