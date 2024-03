Házenkáři Zubří bez nemocného trenéra Dávida v sérii s Lovosicemi ztrácí

„V Lovosicích jsme nesplnili, co jsme chtěli, o to víc práce budeme mít v Zubří,“ pronesl sportovní ředitel klubu Josef Mazač, který na lavičce zaskakuje za zdravotně indisponovaného trenéra Petera Dávida, jenž se momentálně léčí doma v Německu.

„Připravovali jsme se na dálku, i kontakt během zápasu byl. Pokračujeme v tom, co mají kluci zažité, navazujeme na Dávidovu práci,“ objasnil Mazač, který tvoří trenérský tandem s Ondřejem Mikou.

Zkušený režisér zuberské ofenzivy převezme tým po sezoně, ostruhy získá neplánovaně už během letošního play off.

Lovosický Marek Hniďák pálí do sítě soupeřů ze Zubří.

V sobotní partii hosté ztráceli od začátku do konce, v neděli dokázali zlikvidovat osmibrankové manko, skóre však na svoji stranu nepřeklopili. „Utekl nám první poločas, v takových zápasech play off, když jste minus osm, se to těžko dotahuje,“ poznamenal Mazač.

Zubří nepohlídalo lovosického kanonýra Hniďáka, jenž jim nasypal za víkend 22 gólů.

„Cíl jsme splnili, máme dva body v sérii a pevnou půdu pod nohama. Můžeme do Zubří jet s čistou hlavou,“ ulevilo se lovosickému trenérovi Romanu Jelínkovi.

A křídelník Bohdan Mizera, zuberský odchovanec ve službách Lovců, chce nejrychlejší možný konec: „V pátek si do Zubří kartáčky nebereme!“ Házenkáři Robe balancují nad propastí. Třetí semifinále v řadě se jim notně vzdálilo. Série pokračuje v pátek na Valašsku od šesti hodin večer, případně v sobotu ve stejný čas.

„Čekám vynikající kulisu,“ spoléhá Mazač na podporu zuberských fanoušků. Zda pomůže na střídačce hlavní kouč Dávid, se uvidí.