Házenkářky Poruby deklasovaly Dunajskou Stredu a jsou druhé

Poruba se vysokou výhrou ideálně naladila na nedělní odvetu 3. kola Vyzývacího poháru v Ankaře, kterou v prvním duelu doma porazila 34:25.



„Byl to pro nás atypický zápas, protože děvčata už jsou myslí v Ankaře, kde nás čeká velmi složité utkání. Těžko se je dnes motivovalo, ale určitě jsme je tlačili k tomu, abychom to odehráli co nejlépe. Kladem je, že se nám nikdo nezranil a pošetřili jsme hráčky, které trápily zdravotní problémy. Šanci tak dostaly i dorostenky, které s námi trénují,“ uvedl na klubovém webu trenér Dušan Daniš.

MOL interliga házenkářek - 11. kolo:

Poruba - Dunajská Streda 35:21 (15:6)

Nejvíce branek: Konečná 7, Polášková 6, Zemanovičová 5 - Bíziková 6/1, Kozmová 5, Demeterová 3.