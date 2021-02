Farář pomáhá Andělům. Víc očí víc vidí, říká bývalý kouč Lovosic

„Pavel se k nám přidal před víc než měsícem, byl u našeho dorostu, ale vzhledem ke koronavirové krizi nebyl tolik vytížený. Bereme to tak, že víc očí víc vidí. A jeho zkušenosti týmu pomohou,“ je přesvědčený hlavní trenér Jiří Tancoš.

Farářovo kázání je zaměřené na obranu. „Pomáhám s defenzivou, kterou chceme udělat víc aktivní,“ prozradil. Když se něco nepovede, zatím dává odpustky: „Některým věcem ještě holky nemusí věřit, protože jsou pro ně nové, ale je to v procesu. Opracujeme to. Jirku Tancoše znám a on inicioval, abych pomohl. Navíc jde o součást propojení dorostenek a našeho áčka.“

Andělé museli před nedávnem skousnout první interligovou porážku, po třinácti výhrách v řadě jim báječnou sérii utnula Dunajská Streda. „Zkomplikovali jsme si trošku náš cíl, kterým je vítězství v interlize. Ale zbývá ještě hodně zápasů. Moje přání bylo, abychom vydrželi bez porážky do zápasu s Michalovcemi, což se nepovedlo. Ale možná nám to ukázalo, že o vítězství se musí bojovat víc.“

Andělům chybí proti minulým sezonám konfrontace s pohárovou Evropou, do základní skupiny Evropské ligy se neprodrali přes maďarský Vác. „Vždy vás posune, když hrajete víc těžkých zápasů, na ně je daleko lehčí se koncentrovat a motivovat. Navíc se od soupeřek můžete učit. Jak hráčky, tak my trenéři. Je pro nás minus, že Evropu nehrajeme, ale s tím výkonem, co jsme předvedli proti Dunajské Stredě, bychom v evropském poháru totálně propadli,“ tuší Tancoš.

Týmu prý chyběla energie. „Holky možná hodně chtěly v hlavách, ale neměly patřičnou energii, svěžest, viděl jsem to v jejich tvářích, v pohybu. Známe je v jiné pohodě, rychlejší, dynamičtější, odvážnější. Vyříkali jsme si to.“ A pomohlo to, hned v další zkoušce Andělé obstáli, v Prešově dominovali 38:25. „Fungovala nám dobře obrana,“ chválil asistent Václavek. Most zůstává v čele interligy, druhé Michalovce mají o šest bodů méně, ale tři zápasy k dobru.