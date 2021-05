Poosmé o zlato. Víme, že titul je povinnost, netají házenkářky Mostu

„S pražskou Slavií jsme hráli letos dvakrát, první utkání v naší hale vyznělo jednoznačně pro nás, druhé bylo už trochu těžší. Slavia se celou sezonu zlepšovala, má mladé perspektivní hráčky, juniorské reprezentantky. Nebude to jednoduchý soupeř,“ tuší mostecký trenér Jiří Tancoš.

I tak budou Andělé jasným favoritem finále, útočit budou na osmé prvenství za sebou. Mostečanky vládnou české házené nepřetržitě od sezony 2012/13, kdy získaly svůj první titul. Pokud popáté za sebou a celkově pošesté porazí Slavii ve finále, odpoutají se osmým prvenstvím právě od Pražanek na prvním místě historické tabulky nejvyšší české soutěže.

„Roli favoritů přijímáme pořád, proto je na nás tlak, možná ho vyvíjíme na sebe sami. Víme, že naše povinnost je zkrátka udělat titul. Tak nějak se s ním počítá, není to nic snadného, ale zatím to zvládáme, tak snad i teď,“ věří trenér.

Zatímco slávistky postoupily do finále těsně navzdory porážce v odvetě v Olomouci, Most se do souboje o titul dostal přes Porubu hladce, v semifinále ji dvakrát porazil. „Ale lehké to nebylo. Naštěstí pro nás holky vydržely hrát pořád to, co jsme si řekli, nepovolili jsme ani na chviličku. Rozhodlo, že jsme mohli víc prostřídávat než soupeř,“ myslí si Tancoš.

O širší kádr a kondici se chtějí Andělé opírat i ve finále. „Tím, že máme víc cílů, musíme být celou sezonu stoprocentně připravení a každý zápas vyhrát, to je plus, co ostatní týmy nemají. Rozhodující je celoroční příprava a ukazuje se, že v tom jsme dál než soupeřky,“ je přesvědčený kouč.

Finálová série startuje už v sobotu na Slavii, odveta se uskuteční v sobotu 29. května v 18 hodin v mostecké sportovní hale. Na finálová klání už mohou dorazit v omezeném počtu fanoušci, v Mostě jich Černé anděly bude moct podpořit 125.