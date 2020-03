Hrát bez diváků je jako příprava nebo trénink, říkají trenéři házenkářů

„Škoda, že se hrálo bez diváků, ale snad nám ti, co se dívali v¬televizi, fandili i z domova. A doufám, že jsme jim udělali radost.“

Drzyzga podotkl, že se snažili potřebnou atmosféru vytvořit na své lavičce. „Hecovali jsme se ještě více než obvykle,“ podotkl.

„Taková epidemie, aby se hrálo před prázdnými tribunami, snad republiku ještě nepotkala,“ uvedl plzeňský trenér Michal Tonar. „Ale je na místě, že se přijímala potřebná opatření. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby vše přišlo až po play off, jenže to neovlivníme.“

Tonar v prázdném hledišti velký problém neviděl. „Kluci v týdnu trénují taky v prázdné hale, jsou zvyklí, v přípravě je to podobné a oni jsou už takoví profíci, že se od toho dokážou oprostit,“ dodal.

Ale co když se bez diváků bude hrát i vyřazovací část extraligy o titul? „Ani nechci domýšlet, jak by to vypadalo. Každou hodinou se to mění. Uvidíme, kam to dospěje, ale zápasy o titul bez fanoušků by nebyly dobré,“ řekl Michal Tonar.

„Hrát bez lidí je hodně zvláštní a nikdo to nechce, ale i v přátelácích bývá v hledišti sto dvě stě fandů. Je zbytečné to řešit. Musíme to respektovat,“ uvedl karvinský trenér Marek Michalisko.

Odmítl, že by bylo potřeba hráče nějak speciálně povzbuzovat, když neměli za sebou fanoušky. „Hecovat třeba mladé hráče by podle mě byla ostudu. Mladíci musejí žrát palubovku, jinak tady nemají co dělat. Za to všichni bereme peníze, chceme to dělat a motivaci musí mít každý v sobě.“ prohlásil Michalisko.

Strabag extraliga házenkářů 21. kolo Karviná - Plzeň 27:24 (12:12)¨

Nejvíce branek: Nedoma 6, Brůna 5/4, Drzyzga 4 - Terzič 7/1, Škvařil 7