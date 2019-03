Mistr z Karviné se vrátil před Plzeń do čela extraligy házenkářů

Do Lovosic míří Farář Házenkáři Lovosic budou mít po skončení základní části extraligy nového kouče. Jana Landu na lavičce doplní devětačtyřicetiletý Pavel Farář, který naposledy vedl na Slovensku Topoľčany. Lovci dvě kola před koncem drží osmou příčku, tedy poslední postupovou do play off o bod před Zubřím. V minulé sezoně hrály Lovosice semifinále, nyní jsou na hraně postupu. Po sérii nevýrazných výsledků byl 11. února odvolán Milan Berka a tým převzal asistent Landa. Po posledním zápase základní části za dva týdny s Karvinou ho doplní Farář. "A to bez ohledu na to, jestli budeme, nebo nebudeme hrát play off," uvedl na klubovém webu ředitel Vojtěch Srba.