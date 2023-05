Bronzové házenkáře Lovosic v létě posílí zuberský křídelník Mizera

„Jsem šťastný, že mám bronz na krku. Dlouho v nás bylo to pokažené semifinále s Karvinou, ale když urvete bronz v zápase, ve kterém ještě dvacet minut před koncem prohráváte o sedm, tak si ho pak vážíte ještě o 200 procent víc,“ radoval se křídelník Lukáš Malý, který lovosický dres oblékl naposledy.

Končí po dvanácti letech, bude hrát 4. ligu v Německu. „Lovosice udělaly obrovský pokrok, mění se v čím dál profesionálnější klub. A já to už nestíhal skloubit s prací,“ vysvětloval hráč, jenž ještě pamatuje poslední medaili Lovosic ze sezony 2014/15. Tehdy je ve finále porazila Plzeň, letos si Lovci užívali opojení z vítězství v posledním zápase sezony. „Sice jsme si nezahráli o zlato, ale dneska jsme spokojenější než poražený finalista. Bronz oslavíme, užijeme si to,“ těšil se Malý.

K obratu v sobotním zápase zavelel především devítigólový střelec Jaroslav Trkovský. „Pro mě by to byla pátá sezona bez medaile, letos jsme k ní byli fakt nejblíž, tak jsem rád, že nám to vyšlo. Moc si toho cením, i když není zlatá,“ říkal dojatě lovosický talent. Slzy štěstí neskrýval. „Už jsme se viděli v autobuse do Zubří, ale když jsme to pak takhle otočili a ještě na konci byla medaile, tak ty emoce byly opravdu veliké. Byla tu celá moje rodina, přítelkyně, hodně fanoušků. O to hezčí bylo vyhrát to takhle doma!“

Kromě Malého opouští Lovosice ještě Sergej Petryčenko, jemuž klub neprodlouží smlouvu. A do Maďarska odchází Tim Bogdanič. „Byli jsme domluveni, že v rámci extraligy přestupovat nebude, ale dostal nabídku z Maďarska a rozhodl se ji přijmout,“ mrzí lovosického ředitele Vojtěcha Srbu. Oznámil i pikantní příchod, Lovcem se od nové sezony stane zuberský křídelník Bohdan Mizera. „Nalákali jsme ho sem na podmínky a ambice. Snad tady prokáže potenciál a ještě vykvete,“ věří Srba.

Přivést chce ještě spojku, zůstat by měla i loňská megaposila Pavel Horák. „Kytici na rozloučenou jsem nedostal, tak snad budu pokračovat,“ usmíval se vítěz Ligy mistrů s německým Kielem.