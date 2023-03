Moore získal v Palm Harbor první titul na golfovém okruhu PGA

Devětadvacetiletý Moore zahrál 274 ran a vyhrál s náskokem jednoho úderu před krajanem Adamem Schenkem. Na třetí příčce skončili o další ránu zpět Američan Jordan Spieth a Angličan Tommy Fleetwood.

„Asi se mnou moc lidí nepočítalo, ale já jsem od začátku cítil, že jsem ve hře. Nakonec to vyšlo a je to paráda. Kvůli tomuhle jsem tolik dřel,“ uvedl Moore, který se dosud jen jednou vešel na okruhu PGA do nejlepší desítky.