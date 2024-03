Bouřka mu splnění snu nesebrala. Eckroat slaví první titul na PGA Tour

V neděli stihl Eckroat odehrát jen sedm jamek, než byla soutěž po předchozím zdržení zaviněném bouřkou přerušena kvůli tmě. S průběžným skóre 15 ran pod par byl v čele a první místo už nepustil, i když přiznal, že byl v dohrávce nervózní.

„Vyhrát na PGA Tour byl vždycky můj sen. Chtěl jsem prostě vyhrát, od roku 2019 se mi to nepovedlo. Tenkrát to byla univerzitní soutěž. Bylo to už hodně dávno. Proto mám velkou radost,“ řekl Eckroat televizní stanici Golf Channel. Za vítězství inkasoval prémii 1,62 milionu dolarů (téměř 38 milionů korun).

O druhé místo se podělili Jihoafričan Erik van Rooyen a Australan Min Woo Lee. Mezi pěti hráči na dělené čtvrté pozici skončil i americký nováček Jake Knapp, který si týden po triumfu na Mexico Open připsal další skvělý výsledek. Z deseti startů na PGA Tour vytěžil tři umístění v Top 5 a vydělal už 2,5 milionu dolarů.