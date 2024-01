Velké peníze a vstup do PGA. Dunlap přešel ke golfovým profesionálům

Dunlap kvůli amatérskému statusu nemohl po nedělním vítězství na turnaji The American Express převzít prémii 1,5 milionu dolarů. Okamžitě začal čelit otázkám na přestup k profesionálům a po poradě s rodinnými příslušníky a trenérem v něm nyní uzrálo rozhodnutí.

„Zpětná vazba byla jednoznačná, mám si jít za svým snem. Bylo to to nejsnazší a nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy musel učinit. Je to neuvěřitelná šance, zlatá příležitost,“ citovala Dunlapa agentura Reuters.

Za nejhorší na přestupu k profesionálům označil moment, kdy musel sdělit současným spoluhráčům v týmu, že už s nimi hrát nebude.

Nick Dunlap s trofejí pro vítěze turnaje The American Express v La Quintě.

Jako amatér dokázal vyhrát na PGA Tour naposledy v roce 1991 Phil Mickelson v Tucsonu a před tím ještě Scott Verplank v roce 1985 v Oak Brook.

Dunlap je druhým nejmladším vítězem turnaje PGA za posledních 90 let za Jordanem Spiethem, který v roce 2013 vyhrál v 19 letech v Silvisu. Nyní se úřadující vítěz amatérského US Open stal nejmladším členem PGA Tour a účastnickou kartu má jistou do roku 2026.