Českým golfistkám na Zbraslavi elitní desítka unikla, vyhrála Koivistová

Turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge - evropský okruh LET Access Series, dotace 37 500 eur Par 72: 1. Koivistová (Fin.) 207 (68+71+68), 2. Gainerová (Angl.) 209 (71+66+72), 3. MacDonaldová (Skot.) 210 (71+70+69), ...12. am. Kousková 219 (69+78+72), am. Macková 219 (74+73+72) a am. Vahalová 219 (70+74+75), 16. am. Bujáková 220 (72+72+76) a Hinnerová (všechny ČR) 220 (72+69+79).