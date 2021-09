Horschel vítězstvím na BMW PGA Championship napodobil Palmera

Horschel zahrál čtvrté kolo na 65 úderů a předčil o jednu ránu trojici nejbližších pronásledovatelů. Čtyřiatřicetiletý hráč si připsal druhý letošní i celkový triumf na European Tour.



Angličan Laurie Canter potřeboval napodobit Horschela a zahrát birdie na poslední jamce, aby si vynutil play off, ale nepovedlo se mu to. O druhé místo se podělil s Velšanem Jamiem Donaldsonem a Thajcem Kiradečem Aphibarnratem.

„Nemám slov a to se moc často nestává. Vyhrát tenhle turnaj znamená hrozně moc. Je to jako Players’ Championship. Věděl jsem, že když dám birdie na některé z posledních tří jamek, mám šanci. Nakonec to stačilo,“ uvedl Horschel, který se nedostal do americké nominace na Ryder Cup.

Do evropského výběru se díky svým výsledkům ve Wentworthu probojovali Rakušan Bernd Wiesberger a Angličané Lee Westwood, Matt Fitzpatrick a Tyrrell Hatton.