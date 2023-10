Pokuty až milion dolarů. To pravidlo je nemravné, čílí se piloti formule 1

FIA změnu odůvodnila tím, že předchozí maximum se neměnilo už nejméně dvanáct let a „neodráželo současné potřeby motorsportu“. Jezdci na informaci krátce před začátkem závodního víkendu Velké ceny USA v Austinu reagovali nespokojeně.

George Russell z Mercedesu, jenž je ředitelem Asociace jezdců Grand Prix (GPDA), označil novou maximální výši pokuty za „nemravnou“.

„Ve své první sezoně ve formuli 1 jsem vydělával pětimístnou částku, ale šestimístnou částku jsem zaplatil za trenéra, asistenta a letenky,“ řekl novinářům.

Charles Leclerc z Ferrari uvedl, že si nedokáže představit, za co by mohl dostat milionovou pokutu. Jeho dánský kolega Kevin Magnussen z Haasu, jenž má jeden z nejnižších rozpočtů, považuje částku za nesmyslnou.

„Jasně, Charles to může zaplatit svými hodinkami, ale já bych raději zmizel a už by mě nenašli,“ řekl Magnussen s narážkou na to, že Monačanovi Leclercovi loni v Itálii ukradli hodinky značky Richard Mille s cenovkou více než dva miliony dolarů.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton by byl rád, aby v případě udělení maximální pokuty putovala částka na dobročinné účely. „Pokud budou rozdávat milionové pokuty, tak ať jde celých sto procent na dobrou věc. V tomhle byznysu je spousta peněz a měli bychom toho dělat víc pro větší dostupnost, diverzitu a více příležitostí pro lidi, kteří by se normálně neměli šanci do tohoto sportu dostat. Takže tak, pouze za těchto okolností ode mě ten milion uvidí,“ uvedl britský pilot, jenž dostal před dvěma týdny v Kataru pokutu 50 000 eur za to, že během závodu po havárii přešel trať. Kontrakt v Mercedesu mu zajišťuje údajně 50 milionů liber ročně.

Nyní už trojnásobný mistr světa Max Verstappen byl pokutován částkou 50 000 eur v roce 2021 za to, že se po kvalifikaci v Brazílii dotkl zadního křídla Hamiltonova vozu. „Pokud je dotyk zadního křídla 50 tisíc, tak by mě docela zajímalo, za co bude ten milion,“ poznamenal v Texasu pilot Red Bullu.

Charles Leclerc přichází do padoku Velké ceny Španělska.

Ve formuli 1 jsou udělovány jedny z největších trestů v celém sportovním světě. V roce 2007 dostal tým McLaren pokutu 100 milionů dolarů, z níž nakonec zaplatil polovinu, za špionážní aféru týkající se Ferrari. Red Bull byl loni pokutován částkou 7 milionů za překročení platového stropu.

„Chceme jen transparentnost a porozumění. Myslím, že už se ty pokuty vymykají kontrole,“ řekl Russell.