Bourá. Body nesbírá. Schumacherovi ve formuli 1 dochází čas. Zlepší se?

Měl být zlatým chlapcem Haasu. Mužem, který tuhle maličkou stáj, která se tradičně rok co rok pere s finanční stabilitou, pozvedne. A loni to vypadalo, že jím opravdu bude. Byl oslavován a veleben za to, jaké podával výkony, jak porážel týmového kolegu Nikitu Mazepina. Jenže letos je všechno jinak. Mick Schumacher nezískal ani bod, do titulků se dostává jen svými bouračkami. Skončí ve formuli 1?