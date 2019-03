Pardubické výkony? Nevyrovnané, ale práce mladých je příslibem

„Byl jsem přesvědčený o tom, že jsme lepší než Brno a že vyhrajeme, výsledek 4:0 bych však nečekal. Na druhou stranu, vypadá to jednoznačně, ale ta série vůbec nebyla jednoduchá. Celou dobu jsme proti Brnu hráli do plné obrany a bylo to hodně o trpělivosti. Nebyl to pohledný florbal, ale zvládli jsme ho lépe, takže jsme zaslouženě zvítězili,“ bilancuje v rozhovoru hlavní trenér Sokola Pardubice Ladislav Štancl.

Závěr základní části jste docela dlouho měli ve svých rukách, ale tým nepůsobil moc vyrovnaně a nakonec musel bojovat o záchranu. Čím to bylo, že jste pak Brno takhle „přejeli“?

Máte pravdu. V základní části jsme měli velké výkyvy a kvůli tomu jsme nepostoupili do play off. Tým však už během sezony ukázal, že když přijdou klíčová utkání a důležité momenty, tak je umí zvládnout. Kluci věděli, o co s Brnem půjde, a dobře se na to připravili. To je pro nás velký příslib do budoucna.

Říkáte, že klíčové momenty umíte, ale třeba důležitý duel s Českou Lípou (3:4) jste prohráli...

Tam na nás asi až moc dolehla tíha okamžiku. Věděli jsme, že je to jedna z posledních šancí, jak se vyhnout prolínačce. Ten zápas byl vyrovnaný, v první třetině jsme ale neproměnili několik vyložených šancí a Lípa nakonec byla o gól šťastnější.

Poslední zápas letošní sezony jste ovšem nakonec vyhráli, to je asi fajn na obou stranách tabulky, ne?

Určitě. Je to super, celé to pak končí s úplně jiným pocitem a já věřím, že týmu to dodá elán do další práce. Že si teď všichni odpočineme a budeme se těšit na další ročník.

Oslavovali hráči záchranu v superlize, nebo prostě jen pokorně přijali to, že nespadli?

Kluci poseděli a trochu to oslavili, ale já to bral trošku jinak. Všem se hodně ulevilo, protože pro celý klub a jeho okolí bylo z mnoha pohledů velmi důležité hrát nadále nejvyšší soutěž. Přijal jsem to hlavně s pokorou, ale oslavit to určitě potřeba je, to ano.

Hodně velkým tématem letos bylo začleňování mladíků do kádru. Play down se povedlo třeba Adamu Šmídovi, jak byste hodnotil jeho a vůbec zbytek benjamínků?

Mladí letos dostali možná trochu víc prostoru, než bylo v předešlých letech zvykem, ale zvládli to dobře. Play down je toho důkazem. Konkrétně Adamovi prospělo hrát v lajně se zkušenými Martinem Zozulákem a Ivo Teichmanem, ale vyrostli i další hráči. Sportovně i lidsky.

Zachránili jste nejvyšší soutěž, vyhráli pohár... Jaká to podle vás byla sezona?

Výkonnostně nevyrovnaná, což byla škoda. Ale zase jsme v létě vyhráli Czech Open, v poháru České pojišťovny dosáhli na největší úspěch v historii klubu a myslím si, že i přesto, že se hrálo play down, budeme ji hodnotit kladně. Tým ukázal, že určitou sílu má a na nás bude ji rozvíjet dál a vymáčknout z ní co nejvíce. Pevně doufám, že nenastane také zemětřesení jako loni a současný mančaft udržíme víceméně pohromadě.