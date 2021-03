Florbalisté Mladé Boleslavi si vybrali pro play off Black Angels

Třetí pozici po porážce Tatranu Střešovice se Spartou 5:6 v prodloužení uhájili Bohemians, pro které už základní část skončila v pondělí po předehrávce na hřišti Chodova. Právě ten si dnes vybrali pro čtvrtfinále, čtvrtý Tatran se tak utká znovu s šestou Spartou.

„Tým to takhle cítil. Chtěli jsme hrát proti Black Angels. Vycházeli jsme z toho, že ta čtyřka, ze které jsme si mohli vybrat, byla opravdu silná,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný webu Českého florbalu.

Vítkovice se rozhodly pro atraktivní souboj s rivalem a vyhnou se cestování. „Navíc jsme si to dneska už osahali. Bereme to tak, že máme play off na pět zápasů a dnes jsme měli to první pracovní utkání. Vše tedy našemu výběru dávalo smysl,“ prohlásil trenér Vítkovic Pavel Brus.

V kádru má nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce soutěže Adama Delonga. Ten si díky dnešním čtyřem gólům pojistil první pozici mezi kanonýry se 41 trefami z 26 utkání a 63 body přeskočil i Filip Langra ze Střešovic.

Bohemians si vybrali mezi Chodovem a Spartou o pozici výše postavený celek. „Myslíme, že to budou kvalitní zápasy. Čekáme vyrovnanou sérii, která se potáhne třeba do šesti nebo sedmi zápasů. Věřím ale, že nám lehce pomůže, že máme mladé talentované hráče a na straně Chodova jsou i zkušení hráči, kteří mají rodinu,“ uvedl trenér Bohemians Michal Jedlička.

Střešovice porážkou se Spartou o možnost výběru přišly. „Sparta je velice kvalitní tým, očekáváme poměrně napjaté boje a dlouhou sérii s vyrovnanými utkáními. Nejvíce si musíme hlídat, abychom si udrželi konstantní výkon po celou dobu a drželi se toho, co nám funguje,“ řekl trenér Tatranu Milan Fridrich.

Livesport superliga florbalistů 26. kolo TJ Sokol Královské Vinohrady - FBC Liberec 4:11 (1:3, 3:3, 0:5)

Branky: 10. Fiala, 27. Strachota, 28. Hartman, 31. Z. Stuchlík - 14. a 45. Martin Čermák, 23. a 55. Stránský, 24. a 48. P. Ferdan, 8. Salát, 19. Šoltys, 26. Jakub Kopecký, 43. Valeš, 58. Dlesk. 1. SC Vítkovice - FBC Ostrava 11:4 (1:0, 3:1, 7:3)

Branky: 16., 28., 44. a 55. Delong, 27., 35., 46. Hubálek, 41. a 59. Hájek, 53. Matejčík, 46. Besta - 33., 44. a 51. Herblich, 41. Klimscha. Tatran Střešovice - Sparta Praha 5:6 v prodl. (2:1, 2:2, 1:2 - 0:1)

Branky: 8. Havlas, 12. Šindelář, 25. Brautferger, 28. Papoušek, 60. Meliš - 24. z tr. střílení a 43. Zouzal, 18. Matěj Čermák, 26. Juha, 51. Beneš, 61. Marvánek. Sokoli Pardubice - Black Angels 7:3 (1:1, 1:0, 5:2)

Branky: 1., 46., 48. a 60. A. Šmíd, 53. a 59. Petržela, 21. Savický - 15. T. Hanák, 43. Jan Kopecký, 44. Bauman. Panthers Otrokovice - Mladá Boleslav 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Branky: 12. Koláčný, 26. Lapinš, 32. Zapletal - 31. a 56. Tomašík, 36. a 50. Tadeáš Chroust, 2. J. Bína, 14. D. Šebek, 55. Curney. FBC Česká Lípa - Hattrick Brno 9:5 (1:2, 3:0, 5:3)

Branky: 24., 57., 59. a 60. Krajcigr, 34. a 56. Dzierža, 16. Slaný, 29. Semerád, 48. M. Tichý - 10. a 58. Slezák, 18. a 47. Jalový, 48. Brom. Dvojice pro čtvrtfinále play off (začátek 27. března): Mladá Boleslav - Black Angels, Vítkovice - FBC Ostrava, Bohemians - Chodov, Tatran Střešovice - Sparta Praha. Dvojice pro 1. kolo play down (začátek 27. března): Pardubice - Otrokovice, Hattrick Brno - Královské Vinohrady.