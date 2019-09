Znovu po dvou letech. Florbalové superfinále vyvrcholí v O2 areně

Na tiskové konferenci prezident České florbalové unie Filip Šuman také oznámil, že v roce 2021 se po 18 letech vrátí do Česka juniorské mistrovství světa, které Češi v květnu poprvé v historii ovládli.

„V této sezoně navazujeme na tu loňskou, která měla vrchol v podobě prosincového mistrovství světa mužů v O2 areně. Také příští sezona bude mít jeden ze svých vrcholů v O2 areně, kam se vrátí superfinále. V dubnu tam vyvrcholí letošní superligová extraligová sezona,“ řekl Šuman.

Zkraje příštího roku se pozornost upře do Ostravy. „Český florbal v letošní sezoně hostí 11. až 12. ledna vyvrcholení klubové evropské soutěže, tedy Champions Cup. Jsem hrozně zvědav, jak ženské mužstvo Vítkovic dokáže navázat na druhé místo z minulého ročníku,“ uvedl Šuman.

V konkurenci šampionů z Finska, Švédska a Švýcarska se představí i mužský tým Vítkovic, který ovládl poslední ročník domácí soutěže.

V roce 2021 uspořádá Česká republika mistrovství světa florbalistů do 19 let. „Usilovali jsme o tuto akci, věřili jsme, že ji získáme. Je to i díky tomu, jak kvalitně se nám povedlo uspořádat domácí mistrovství světa 2018. Je pro nás neuvěřitelné, že tahle akce se k nám vrací po 18 letech,“ řekl Šuman. Místo konání bude teprve upřesněno, jisté je, že se turnaj uskuteční na přelomu dubna a května.

Jedním z vrcholů nové sezony bude i mistrovství světa florbalistek, které se od 7. do 15. prosince odehraje ve Švýcarsku. V říjnu se v Praze uskuteční přípravný turnaj žen Euro Floorball Tour, jehož se vedle seniorské ženské reprezentace zúčastní i juniorky, které v květnu následujícího roku čeká světový šampionát ve Švédsku.

Superliga mužů odstartuje v sobotu 14. září soubojem Pardubic s Vítkovicemi. „Těší mě, že se nám soutěž v posledních letech vyrovnává, o čemž svědčí to, že v posledních třech ročnících jsme poznali tři různé vítěze. Mimo obhájců Vítkovic i Chodov a Mladá Boleslav budou patřit mezi nejužší favority soutěže,“ řekl ředitel ligových soutěží Zdeněk Mlčoušek.

Nováčky soutěže jsou pražští Black Angels a brněnský klub Hattrick, který po 24 sezonách v extralize odsoudil k sestupu městské konkurenty Bulldogs. Druhým sestupujícím se stalo Znojmo.

Také v ženské lize, jež začne rovněž v sobotu, budou obhajovat titul Vítkovice. „Myslím si, že největšími favoritkami budou Vítkovice, které v posledních šesti letech vyhrály soutěž čtyřikrát. Dá se předpokládat, že i letos budou patřit mezi největší favority společně s Chodovem, se kterým hrály superfinále,“ konstatoval Mlčoušek. Jediným nováčkem jsou po 11 letech Bulldogs Brno.