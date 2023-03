Bude to velká bitka, říká pardubický florbalista Kohoutek před play down

„Jsem rád, že mi to tam padá,“ připustil v rozhovoru pro klubový YouTube kanál, „ale v play down to nebude o individuálních statistikách. Musíme makat jako tým, protože tam jde jen o výhry,“ zdůraznil 21letý hráč.

Loni Sokoli museli po neúspěšném úvodním kole proti Královským Vinohradům, jež coby výše nasazení ztratili poměrem 2:4 na zápasy, absolvovat ještě druhé kolo play down s brněnským Hattrickem (4:1) a nervydrásající baráž s rovněž brněnskými Buldoky (3:2). Takovým stresům by se letos pochopitelně chtěli vyhnout a poradit si už s Otrokovicemi, proti nimž mají v sérii hrané tradičně na čtyři vítězství opět výhodu domácího prostředí.

První dva zápasy se hrají v sobotu a v neděli na Dašické (od 18, resp. 17 hodin), třetí a čtvrtý v Otrokovicích (v sobotu 11. a v neděli 12. března od 18, resp. 16 hodin) a případný pátý až sedmý poté vždy s malými časovými rozestupy.

„Bude to určitě podobné jako loni — velká bitka, hodně fyzické,“ tušil Kohoutek. „Musíme se vyvarovat chyb a nenabízet Otrokovicím jednoduché šance. Věřím, že to zvládneme,“ doplnil florbalista.

Důležitá bude i psychická odolnost, kterou Kohoutek mimo jiné zmínil v souvislosti s Vary. „Ve třetí jsme to urvali díky přesilovkám a morálu,“ sdělil.