Florbalisté Bohemians vzpouru nedotáhli, triumf slaví Mladá Boleslav

„Výborní diváci dnes viděli bláznivé utkání. Bohemka ukázala, že umí hrát výborný florbal. Jsem rád, že i když se nám florbalově nedařilo, odvážíme si trofej do Boleslavi,“ řekl trenér vítězů Petr Novotný, který po loňském konci hráčské kariéry oslavil první trofej jako kouč.

Do vedení se dostali v osmé minutě Bohemians. Po standardní situaci proměnil přihrávku Matyáše Krebnera Pavel Čihák. Po polovině úvodní části odpověděl Milan Tomašík a v 16. minutě se prosadil z dorážky Jakub Bína, který otočil stav ve prospěch favorita.

V polovině utkání vyrovnal šikovně ze vzduchu Patrik Šebek, ale v 35. minutě vrátil Mladé Boleslavi náskok střelou z otočky Daniel Šebek. Středočechům pojistili vedení během 67 sekund mezi 47. a 48. minutou Patrik Suchánek s Martinem Tokošem.

Za 44 sekund snížil Filip Forman a Pražané dál bojovali. V čase 58:14 dostal Bohemians na kontakt trefou v přesilové hře Viktor Kopecký. V další početní výhodě ale půl minuty před koncem při power play inkasovali, do prázdné branky upravil Tokoš na 6:4. Hned za čtyři sekundy vykřesal další naději pro tým kouče Michala Jedličky Patrik Šebek, ale Mladá Boleslav už výhru nepustila.

Středočeši získali za triumf prémii 150.000 korun, poražení finalisté poloviční částku. „Doufám, že to nebude znít nafoukaně, ale dneska jsme sem jeli vyhrát. Mohu asi hovořit za celý tým, že je to velké zklamání. Byl to velice tvrdý zápas v perfektním tempu. Super florbal, takže pro diváky spokojenost,“ uvedl asistent trenéra Bohemians Martin Forman.