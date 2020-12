Krupnová byla jako první Česka vyhlášena nejlepší florbalistkou světa

„Jsem absolutně v šoku. Jsem šťastná, hrdá a poctěná. Tohle je ta největší věc, co se mi v životě zatím stala. Pro tento okamžik jsem dlouho dřela. Doufám, že to bude motivace pro holky i kluky, protože vidí, že je toho možné dosáhnout,“ uvedla sedmadvacetiletá Krupnová v tiskové zprávě Českého florbalu. Innebandymagazinet vyhlašuje ženskou anketu od roku 2007, mužská začala o dva roky dříve.

Vítěze vybírá redakce ve spolupráci s trenéry národních týmů a novináři z nejvlivnějších florbalových zemí. Nejvíce ocenění, pět, dosud získal útočník Mika Kohonen z Finska, mezi ženami čtyřikrát triumfovala Wijková.

„Velká, silná a vynikající před oběma brankami. Klinický zakončovatel se silně vyvinutým smyslem pro gólové šance. Je extrémně tvrdě pracující hráčkou a zároveň neuvěřitelně chytrá. Vyznamenává se univerzálností a zvládá všechny herní situace. Skvělý vzor sportovkyně na hřišti i mimo něj. Je klíčovým hráčem v jednom z nejlepších světových klubových týmů a velkou hvězdou národního týmu,“ ocenil Krupnovou Innebandymagazinet.



„Je to krásné ocenění. Innebandymagazinet je prestižní časopis, hlasují reprezentační trenéři a trenéři týmů SSL,“ uvedla Krupnová. Své kvality bude chtít dokazovat i nadále.

„Beru to spíš jako motivaci do další práce. Asi to bude trošku tlak, ale snad se s tou pozorností nějak srovnám a půjdu zase do každého zápasu s tím, že chci hrát co nejlíp. Dám do toho maximum, jako jsem to dělala i doteď.“

Pro ni samotnou je prý těžké říci, zda se považuje za nejlepší hráčku na světě. „Kdybych řekla ne, tak vlastně nebudu souhlasit s tím, že si to ostatní myslí. Na druhou stranu jasně prohlásit, že jsem nejlepší, je taky takové zvláštní. Budu věřit názoru odborníků, že si to zasloužím. Vidím se jako kompletní hráčka, můžu hrát na všech pozicích. A ze všech jsem nebezpečná. Z toho pohledu snad nejlepší jsem,“ prohlásila.

„Je to krásná odměna za to, kolik jsem tomu za celý život a kariéru dala, co jsem se naučila. Že jsem si vzala za své všechny informace o regeneraci, fyzické kondici a celkově o florbale. Dostalo mě to až sem,“ uvedla Krupnová.