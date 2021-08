České florbalové juniorky vyrážejí za obhajobou světového bronzu

První dva celky postoupí do sobotního semifinále. Ve skupině A se představí Finsko, Polsko, Švýcarsko, Německo a Rusko. Turnaj, který se kvůli pandemii koronaviru postupně odkládal z loňského května na září, následně na letošní květen a nakonec na září, vyvrcholí v neděli.

Český tým se bude snažit získat na devátém MS třetí medaili. Bronz získal také v letech 2010 v Olomouci a o čtyři roky později v polském Zbaszynu. Kouč Martiník měl ze současného kádru v St. Gallenu už útočnice Michaelu Kubečkovou z Vítkovic a Lucii Želízkovou ze Střešovic.

„Ambice jsou jednoznačně medailové. Ostatně takové jsou z našich pozic zřejmě vždy. Snažíme se však přemýšlet i dál. Není tajemstvím, že společným cílem jak realizačního, tak rovněž hráčského týmu je finálový zápas. Rádi bychom prolomili ten semifinálový strop a pokusili se udělat další důležitý krok vpřed. Každý ví, že ve finále už se může stát cokoliv,“ řekl webu Českého florbalu Martiník.

„Já jsem do toho uplynulého cyklu naskočila až poslední půlrok před mistrovstvím, kdy jsem si ani ve snu nedokázala představit, že bych se na turnaj probojovala. Byla to zcela odlišná situace, než je letos,“ podotkla kapitánka Želízková. „Nyní jsem v cyklu od začátku, tvořím jakousi kostru týmu a na mé výkony se spoléhá. Z toho mám určitě lepší pocit, jelikož vím, jaká je moje role, a cítím, že mi rovněž spoluhráčky věří. O to více sebevědomá poté jsem i na hřišti.“