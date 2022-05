Florbalisté Liberce udrželi pro příští sezonu elitní trio mladíků

„Letos jsme po delší době nemuseli řešit odchody hráčů a příliš míchat týmem. Kondiční část budeme doplňovat florbalovými tréninky, zaměřenými v první části na dovednosti a hru na malém prostoru. Postupně budeme přidávat součinnosti dvojic, trojic i celých pětic,“ řekl na klubovém webu liberecký trenér Zdeněk Skružný.

Realizační tým pod jeho vedením pracuje s téměř kompletním kádrem z loňské sezony. Kabinu zatím opustil jen Matěj Klucho, klubová legenda, a pro liberecké mužstvo je naopak klíčové, že zůstává elitní trojice mladíků Filip Smutný, Šimon Stránský a Vojtěch Wiener. Ti v uplynulém ročníku patřili k hlavním tahounům týmu.

Juniorský reprezentant Smutný se stal senzačně a v historii nejmladším králem střelců celé superligy, Stránský byl účastníkem zlatého juniorského MS v Brně, ale kvůli zranění kotníku musel vynechat závěr základní části superligy a v plném zatížení neodehrál ani play off, další talent Wiener také prožil skvělou sezonu se ziskem 46 kanadských bodů.

„Vždy se lépe řídí tým, který už má mezi sebou nějaké vazby, než stavět něco od začátku. Další velké plus je, jak se daří začleňovat kluky z juniorky do A-týmu. Skvělou sezonu za sebou mají i další, kteří možná neměli tak oslnivá čísla, ale hlavně na konci roku měli v týmu velmi důležité role. Když to vše zamícháme s již zkušenou základnou, máme se v příštím roce na co těšit,“ tvrdí liberecký asistent Petr Salát.