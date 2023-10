Českobudějovičtí florbalisté chtějí udržet klidný střed tabulky

„Také se chceme samozřejmě vyhnout bojům o udržení. Byli bychom spokojení, kdybychom se pohybovali mezi šestým a desátým místem,“ doplňuje.

Do aktuálního ročníku vstoupili Jihočeši prohrou v domácí hale 2:5 s Ústím nad Labem. O týden později si spravili chuť v Plzni, kde vyhráli 4:3. Na řadu přišly dva domácí duely, kdy oba rozhodlo prodloužení. S Bulldogs Brno Štíři vyhráli 8:7 a následně s FBC Letka padli 2:3.

3 výhry mají na svém kontě florbalisté Štírů. Dvě za tři body, jednu za dva

Od domácího Chomutova v pátém kole dostali 12 gólů a prohráli v divokém utkání 12:8. Následovalo domácí vítězství nad Sokolem Gullivers Brno 5:4 a v neděli v zatím posledním utkání prohrály České Budějovice v Otrokovicích 2:7.

„Teď naposledy jsme hráli ve složitě poslepované sestavě. Když vám vypadne čtyři pět hráčů kvůli nemoci či pracovním povinnostem třeba v pátek odpoledne, těžko to skládáte na zápas dohromady. Byť jsme tam prohráli 2:7, tak to utkání bylo docela dlouho vyrovnané. Do třetí třetiny se šlo za stavu 5:2, pak jsme nastřelili dvě tyčky a mohlo to být ještě drama,“ vysvětluje Kratochvíl s tím, že výkon týmu ne úplně odpovídá konečnému skóre.

V první čtvrtině základní části přinesl Štírům prvoligový los docela náročné zkoušky. Pětice soupeřů, se kterými už hráli, je v první šestce tabulky.

„Otrokovice, Ústí či Bulldogs z Brna jsou těžší soupeři. Teď už je máme za sebou a nějaké body jsme z těchto zápasů udělali. Následovat bude druhá čtvrtina, kde nás čekají tabulkově či papírově slabší týmy. Tam už budeme muset sbírat body po třech, což se týká už nynějšího zápasu doma proti Startu Praha,“ zdůrazňuje prezident a trenér Kratochvíl. Svůj recept na to, jak se ještě v zápasech zlepšovat, má i útočník první štírské formace Dominik Vlček. Zatím dal pět gólů, nejvíce v týmu, a se sedmi kanadskými body je druhý v týmové produktivitě.

8. místo v prvoligové tabulce zatím patří po sedmi utkáních Českým Budějovicím

„Musíme naši hru zase začít stavět na dobré defenzivě, která nás zdobila v minulé sezoně. Také to chce omezit naše výpadky, kdy v každém zápase třeba na deset patnáct minut vypadneme z tempa, což soupeře nakopne. Když tohle zvládneme, bude to dobré,“ věří forvard Štírů.

Vlček také hovoří o útočné fázi. „Je třeba zlepšit i produktivitu. Sice se umíme do dobrých šancí dostat, ale už se nám je tolik nedaří proměňovat,“ uvědomuje si.

Podle něj je po sedmi utkáních zatím těžké hodnotit tuto prvoligovou sezonu. „Soutěž je hodně vyrovnaná. My jsme podali podle mě docela dobré, konzistentní výkony. Ale kdybychom hráli ostatní utkání stejně jako například to doma se Sokolem z Brna, tak budeme mít ještě o pár bodů víc,“ míní útočník Českých Budějovic.