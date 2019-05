Po Giru ani Tour. Na 90 procent ji nepojedu, říká Štybar. Cílí na MS

Měl letos na jaře parádní formu.



Ovládl etapu na závodě Kolem Algarve, vyhrál dvě worldtourové klasiky – Omloop Het Nieuwsblad a E3 BinckBanck Classic.

Byl k ruce jiným týmovým kolegům a pomohl jim vítězit – Julianu Alaphilippovi na Strade Bianche a Milán-San Remu, Philippu Gilbertovi na Roubaix a nedávno i třem mladíkům na závodu Kolem Kalifornie.

Ani to však českému cyklistovi místo na soupisce pro Tour de France nezaručilo.

„Jel jsem Kalifornii, v sobotu pojedu bikový maraton v Dohňanech, pak Dauphiné Liberé a Tour? Na 90 procent ji nepojedu. Měl bych jet až Vueltu,“ prozradil český cyklista na úterní tiskové konferenci v Praze.

Zdeněk Štybar si užil triumf v klasice E3 BinckBank Classic, někdejší E3 Harelbeke.

Vážně? Ani na Tour to tedy nevyjde?

Sice jsem v rozpisu mezi nějakými 12 jmény, ale to je širší výběr, v tom užším osmičlenném nejsem. Proto je ta šance malá a já to tak beru. Zároveň ta moje příprava směřuje teď spíš k srpnu a k září – směrem k mistrovství světa, což pro mě bude absolutní cíl druhé části sezony. Chtěl bych tam uspět a konečně přivézt medaili.

Mrzí to, že v nominaci nejste?

Samozřejmě mě mrzí, že nepojedu, ale takhle to chodí. Na druhou stranu na San Remo jsem taky nebyl v původní nominaci a pak mě tam dali pár dnů před závodem. Nepředpokládám ale, že by se to samé stalo teď s Tour. Abych pravdu řekl, ani se na ni nepřipravuju. Kdybych ji chtěl jet, musel bych teď být někde ve výšce a musel bych trénovat v kopcích.

Nesouvisí to trochu i s tím, že nemáte smlouvu na příští rok?

Tohle řeším každý druhý rok. I teď je zatím všechno v jednání a je to otevřené, opravdu otevřené. Momentálně nemůžu říct, že s největší pravděpodobností zůstanu v Quick-Stepu. Mám víc možností a doufám, že před Tour smlouvu na další roky podepíšu, abych měl volné léto a mohl se připravit na mistrovství světa a Vueltu.

V Quick-Stepu máte na jednu stranu méně šancí jet vyloženě na sebe, musíte se často podřizovat týmové taktice. Na druhou stranu, Niki Terpstra z něj odešel a letos se mu vůbec nedařilo. A podobných případů bylo víc. Čím to je?

Quick-Step je tak strašně silný, že v něm vyhrávají všichni. Na každý závod máme plán, jak ho vyhrát. Možná, že to ostatním týmům chybí. Když od nás někdo odejde, třeba nemá tak jasně danou úlohu v etapě, jako to bylo u nás, a tím jeho výkonnost upadá. U nás má každý svou úlohu, své místo, kde může zaútočit. V ostatních týmech to tak nefunguje.

Pokud byste opravdu odešel, nebojíte se, že by vaše výsledky šly rovněž dolů?

Toho se nebojím. Podle všech možných výsledků testů a tréninků, které mám před sebou, bych se měl ještě spíš zlepšovat. Už teď jsem byl na klasikách na podobné úrovni jako favorité Greg van Avermaet a Peter Sagan. Kdybych byl v jiném týmu na podobné úrovni a jel třeba letošní Paříž-Roubaix, mohl bych závodit zezadu a ten závod by třeba probíhal úplně jinak. Často jsem byl v pozici, kdy jsem nemohl závodit.

Na závodě Kolem Kalifornie jste nyní pomáhal svým mladším týmovým kolegům. A dařilo se vám nad očekávání.

Když jsme tam odjížděli, úplně jsme nevěděli co čekat. Doufal jsem, že vyhrajeme aspoň jednu etapu – nejlíp hned tu první s Fabiem Jakobsenem. Jenže ta se nám moc nepovedla, protože nám Fabia vyloktoval Peter Sagan. Ta druhá už nám ale vyšla, když ujel Kasper Agreen.

Ten zažívá parádní sezonu.

A je to velké překvapení, obrovská posila pro náš tým. Brali jsme ho loni na stáž a on se vypracoval tak, že patřil k nejsilnějším členům v týmové časovce na mistrovství světa v Innsbrucku. Dotáhl tým k titulu a letos už dojel druhý Kolem Flander, z čeho byli všichni překvapení. Vítěznou etapou v Kalifornii a třetím místem celkově tu svou výkonnost ale potvrdil. Jakobsen pak vyhrál další těžký dojezd a Rémi Cavagna vyhrál ještě jednu etapu. Takže se nám Kalifornie povedla o něco líp, než jsme všichni čekali.

Říkal jste, že máte v plánu jet španělskou Vueltu. Už jste zkoumal etapy, které by vám měly sedět?

Ještě je to daleko a já Vueltu budu brát hlavně jako přípravu směrem k mistrovství světa. Takže abych se přiznal, na etapy jsem ještě nekoukal. Když už tam ale budu, určitě se nějakou pokusím vyhrát.

Okruh pro mistrovství světa je letos stavěný vyloženě pro vás, je to tak?

Šance je tam veliká. Bude to dlouhý závod (280 km) a asi ne za nejlepšího počasí. Plus je to okruh vyloženě pro klasikáře, což se úplně často opakovat nebude. Proto je to pro mě letos obrovský cíl.