Proč si vás platíme? Sagan se pustil do cyklistické asociace

Někteří si jezdili do auta pro led, který si strkali pod dres, případně na přilbu.

Jiní si na sebe dávali ochlazovací vesty.

No a další v podstatě neustále pendlovali pro bidony s vodou, kterých stejně bylo pořád málo. Cyklisté z nich totiž nejenom pili, ale také se jimi polévali, aby regulovali tělesnou teplotu.

Úterní 16. rovinatá etapa Tour kolem Nimes na jihu Francie byla poznamenána 40stupňovými pekelnými vedry.

Lídr závodu Julian Alaphilippe během 16. etapy Tour de France.

Vedry, které bylo zatraceně těžké přežít.

I v nich držitel zeleného dresu Peter Sagan dospurtoval do cíle na čtvrtém místě.

„Kluci mě drželi dál od všech potíží a já se pak dostal do ideální pozice za Eliu Vivianiho. Jenže jsem začal spurtovat pozdě a pak už jsem neměl místo, kudy bych proklouzl,“ popsal závěrečný spurt.

V něm nestačil na sprinterská esa Caleba Ewana, Eliu Vivianiho a Dylana Groenewegena.

Když projel cílem, posadil se na nedalekou židličku, vypil najednou několik plastových láhví s vodou.

„I v průběhu etap jsem měl u sebe pořád jednu plnou lahev s vodou a k tomu další a další a další,“ usmál se Slovák před novináři.

Australský cyklista Caleb Ewan (druhý zprava) ovládl 16. etapu Tour de France. Sagan dojíždí na čtvrtém místě.

Ale až v tak dobré náladě nebyl. Následně se totiž 29letý Slovák pustil do ostré kritiky Asociace profesionálních cyklistů, která má za úkol chránit závodníky třeba právě před nepříznivým počasím.

Tak jako to často dělá na italském Giru, kde už byla několikrát zrušena buď celá etapa, nebo výjezd na vrchol stoupání, kde byla příliš velká zima, nebo tam sněžilo.

V rovinaté etapě u Nimes to byl tentokrát druhý extrém.

Vedra, ve kterých mnozí kolabují.

„Takové počasí si vybere daň u každého,“ tvrdil ještě před etapou čtvrtý Steven Kruijswijk z Jumba.

A to na rovině, kterou absolvovali v úterý cyklisté na Tour, to podle Sagana ještě bylo příjemnější. Tím, že jeli vyšší rychlostí, je alespoň ovíval vítr.

Kdežto v následujících etapách, kdy peloton začne stoupat na alpské vrcholy budou cyklisté vystaveni slunci při mnohem menších rychlostech.

„Proto to v úterý ještě šlo vydržet. Ale pokud v tomhle počasí vjedeme do hor, bude to vážně špatné. Myslím, že by CPA měla něco udělat. Nevím, proč tu asociaci platíme, když nás nechrání,“ dodal naštvaný Sagan.