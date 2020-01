Vakoč: Opustit Quick-Step? Těžké rozhodnutí, ale budu mít větší volnost

Zvlášť, když vám v Quick-Stepu nabízeli novou smlouvu, je to tak?

Je. Měl jsem možnost tam zůstat. Quick-Step se stal mou druhou rodinou, mám na něj skvělé vzpomínky a navždy mu budu zavázaný, že mi dal šanci začít v něm profesionální kariéru a pak ji také restartovat. Moc si toho vážím.

Ale přesto jste odešel.

Dostal jsem nabídku, která mě hodně lákala. V Quick-Stepu jsem s vedením probíral, že bych se rád zaměřil na kostkové klasiky, ale nebylo úplně jisté, že bych se do týmu pro tyhle závody dostal, raději by mě viděli na těch ardenských. V Alpecin-Fenix tu možnost dostanu, proto mě ta nabídka tolik lákala.

Větší volnost při výběru programu byl tedy hlavní důvod vašeho odchodu.

Byl. Pro mě je to ohromná výzva. Budu mít větší volnost zejména v jarní části sezony, kde budu plnit nejenom pomocnou roli pro Mathieuho van der Poela, ale bude i na mně, abych nějaký výsledek udělal. Vidím v tom možnost stát se zase závodníkem, který se pere o dobré výsledky.

Kostkové klasiky jste chtěl vyzkoušet už v sezoně 2018, jenže pak přišla těžká nehoda a téměř roční pauza.

Je to tak, s Quick-Stepem jsem se na tom domluvil už na konci roku 2017, zůstal jsem na podzim v Belgii, abych si některé kostkové úseky projel, jenže pak to zranění překazilo. Když jsem se vracel, s týmem jsme se domluvili, že zůstanu u běžného programu a budu závodit v Ardenách. Alpecin-Fenix ve mě ale věří. Věří, že budu zase vyhrávat závody, proto chtějí, abych závodil na kostkách. Myslí si, že mi to bude sedět.

Silniční cyklista Petr Vakoč pózuje fotografům před začátkem tiskové konference v Praze s dresem nového týmu Alpecin-Feni.

Co na to říkají vaše operovaná záda?

Myslím si, že by to mělo být v pohodě. Nedokážu to říct stoprocentně, závody se nedají nasimulovat, ale mělo by to být v pořádku. V kategorii do 23 let jsem pár závodů po kostkách jel, ale mezi profíky jsem se na pořádné kostky nedostal. Ale hodně trénuju na horském kole a záda jsou v pohodě. Hodně se zaměřuju na to, abych se udržel fit, proto bych kostky měl snášet ještě líp než normálně.

První dojmy z nového týmu jsou tedy jen pozitivní?

Ano, všechno je na vysoké úrovni, máme skvělé zázemí, perfektní materiál. Dostaneme se na všechny velké jednorázové závody a pro mě je lákavé být součástí menšího dynamického týmu, který má vizi dělat všechno na nejvyšší úrovni a soupeřit s nejlepšími týmy. Líbí se mi i atmosféra uvnitř.

Co byla největší změna oproti Quick-Stepu?

Asi přístup k tréninku na soustředění. Neměli jsme žádný volný den, trénovali jsme v sedmidenním bloku, kdy jeden den bylo něco lehčího, ale jinak jsme trénovali dost tvrdě, což je úplně jiný přístup. V Quick-Stepu bylo první soustředění o focení, testování, organizaci a do toho byl zasazený trénink. Tady to bylo vyloženě tréninkové soustředění.

Už znáte přibližně svůj závodní program?

Začít závodit bych měl koncem února na jednom ze tří závodů – Ruta del Sol, Volta Algarve, nebo Tour of Antalya. Pak mě čeká Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milán-San Remo, další kostkové klasiky v Belgii a Ardeny. Náročný program.

A nejspíš se bude hodně shodovat s programem Van der Poela, je to tak?

Omloop, Strade a San Remo pojede určitě. To budou závody, kde bude mít velkou šanci vyhrát. Ale pro tým je zásadní vítězit, nemusí to být Mathieu, kdo vyhraje. Zvlášť po loňském roce si ho budou týmy hlídat a budou dělat všechno proto, aby nevyhrál, což je zase možnost pro nás, můžeme z toho těžit.

Na Amstelu vítězství obhajovat nebude?

Neměl by. Měl by závodit do Paříž-Roubaix a pak už se zaměřit na horská kola. Já bych měl jet kostkové klasiky do závodu Kolem Flander a pak se zaměřit na ty ardenské.

Jakožto druhodivizní stáj nemáte záruku, že na všechny závody dostanete pozvánku.

Ale bylo nám řečeno, že všechny závody Flanders Classics (pořádající agentury většiny jarních klasik) bychom měli jet. U Strade a San Rema je to prý téměř stoprocentní taky.

Co nějaká Grand Tour? U Gira s Tour bude získání divoké karty nejspíš nemožné.

A složité to bude i u Vuelty. V týmu jsou každopádně přesvědčeni, že máme slušnou šanci Vueltu jet. I na páteční prezentaci říkal Mathieu, že by ji rád jel a že doufá, že se na ni dostaneme.