Cavendish a Quick-Step. Křehké manželství, které může po roce skončit

Už teď Patrick Lefevere na rovinu řekl, že Mark Cavendish nejspíš nepojede Tour, pokud v týmu zůstane i v příští sezoně. Veřejně také naznačil, že Cavendish při vyjednávání o nové smlouvě přeceňuje svou hodnotu.



I když přeceňuje…

Pokud vyhrajete čtyři etapy na Tour a k tomu zelený dres, pochopitelně chcete víc peněz. Jenže Lefevere je nemá, nebo nechce dát.

Začátkem týdne se objevily první informace, že k dohodě mezi Cavendishem a Lefeverem zatím nedošlo a je k ní stále velmi daleko. Jestli vůbec nějaká bude.

„Respektuju Marka Cavendishe. Byli jsme to my, kdo mu zachránil před rokem kůži. Dali jsme mu všechno, on měl před sebou výzvu, kterou zvládl. A teď to začíná nanovo. Myslí si, že je zase na čase vydělat peníze,“ řekl belgický boss pro Het Laatste Nieuws.

DOJEMNÝ PŘÍBĚHZ Z TOUR. Mark Cavendish se objímá s Julianem Alaphilippem a Kasperem Asgreenem po jednom ze svých čtyř triumfů.

Ano, všichni si ten příběh pamatují.

Na konci loňské sezony se zdálo, že kariéra nejlepšího sprintera historie Tour se nachýlila ke konci. Po závodě Gent-Wevelgem tehdy přijel do mixzóny, kde ze sebe soukal, že to byl nejspíš poslední závod kariéry.

Vypadal zlomený, na dně. Vždyť měl za sebou tři vyloženě neúspěšné roky, kdy se trápil se zraněními, virem Epstein-Barrové, s depresemi.

Zároveň ale takhle končit nechtěl.

„Pamatuju si to jako teď, když za mnou přišel do kanceláře, že by se chtěl vrátit. Já na něj ale neměl peníze,“ vyprávěl Lefevere.

Tak si sponzora sehnal sám Cavendish a návrat do Quick-Stepu byl dokonán. Od týmu bral peníze prakticky jen na bonusech, ale že jich bylo.

Lefevere: Mark Cavendish thinks it's time to cash in again https://t.co/nIJWypHzaZ pic.twitter.com/wbyq8gCuQJ — The Cycle Collective (@cyclecollective) September 15, 2021

Vždyť v této sezoně zažil až neuvěřitelné zmrtvýchvstání. Vyhrál čtyři etapy v Turecku a pak to samé dokázal také na Tour. Vyrovnal historický rekord Eddyho Merckxe v počtu 34 etapových triumfů, po deseti letech získal svůj druhý zelený dres.

Úctyhodný návrat 36letého veterána mezi nejrychlejší muže světa.

Už během Tour údajně Cavendish začal mluvit o tom, že by ani letos kariéru ukončit nechtěl. Na jaře něco takového zvažoval, ale úspěchy jeho myšlení zlomily. Pochopitelně.

Od Lefevera prý dostal nabídku na rok (protřelý manažer starším cyklistům delší kontrakt nenabízí), kterou ale s díky odmítl. Chtěl by delší smlouvu za více peněz.

Jenže Lefevere je pragmatik.

„Myslíte, že to dokáže znovu? Já ne, není to příliš pravděpodobné,“ říká o čtyřech etapových triumfech na Tour belgický šéf.

I proto mu nechce nabídnout nějak závratnou sumu.

„Kolik by měl příští rok vydělávat? I pro mě je to těžká otázka. Těžko můžu dát někomu, kdo vyhrál tolik etap stejnou mzdu jako letos. Mark má v tomhle obrovská očekávání, já jsem zase realistický. Pak je to těžké manželství,“ říká. „Teď se mnou mluví o své image. Říká mi, že se svým současným obrazem má velkou cenu. Na to mu říkám, že jeho obraz v Londýně vypadá jinak než v západních Flandrech. Nikdo z mých sponzorů z této oblasti nebude platit vyšší mzdu Marku Cavendishovi.“

Kromě peněz je tady pochopitelně i další problém - závodní program Quick-Stepu pro rok 2022.

Bylo by zvláštní, kdyby se po letošní úspěšné pouti Francií nechtěl Cavendish na Tour za rok vrátit. Kdyby netoužil nadobro Merckxův rekord překonat a mít na prvním místě jen své jméno.

DVĚ LEGENDY. Mark Cavendish a Eddy Merckx před startem devatenácté etapy Tour de France.

Jenže v Quick-Stepu je taky jistý Fabio Jakobsen, který se letos po devíti měsících vrátil k závodění po hororovém pádu při podniku Kolem Polska, vyhrál tři etapy na Vueltě, získal zelený dres.

A do budoucna je právě tenhle 25letý Nizozemec jasnou sprinterskou jedničkou týmu.

„To je další věc. I Mark to říkal - Fabio je mladý, nejrychlejší na světě, za rok musí jet Tour. Tedy říkal to do té doby, než tam letos vyhrál čtyři etapy,“ usmál se Lefevere.

A pokračoval: „Teď vidím, že i on chce jet příští Tour. Ale já na ni nevyrazím se dvěma sprintery, za rok pojedeme na Tour s Fabiem Jakobsenem. Já samozřejmě chápu Marka, který chce ten rekord překonat a zapsat se do historie. Ale mám kvůli tomu riskovat, že obětuju někoho, kdo je rychlejší? Jen aby Mark získal rekord, který nám k ničemu není a on by za něj ještě chtěl bonus?“

Ať to zní Cavendishovým uším jakkoliv, Lefevere je jeden z nejlepších šéfů historie cyklistiky. Právě díky svému finančnímu pragmatismu.

Díky tomu, že nikdy žádného cyklistu nepřeplácel. Chceš víc peněz? Musíš odejít. Takhle to v Quick-Stepu dlouhé roky funguje.

A bude fungovat dál.

S Cavendishem, nebo bez něj.