Hirt zářil ve Švýcarsku. V horské zkoušce dojel čtvrtý, vyhrál Tolhoek

Do závěrečného přetěžkého stoupání na Flumserberg vjížděla 25členná skupinu v úniku s náskokem více než dvou minut.



Dva závody v jednom tak v závěru nabídla šestá etapa klání Kolem Švýcarska.

Z čelní skupiny okamžitě poté, co se silnice zvedla, vypálili Antwan Tolhoek s Lluísem Masem a Patrickem Bevinem. K nim se později přidali Rui Costa s Francoisem Bidardem.

Tři a půl kilometru před cílem zaútočil Tolhoek a na jeho zrychlení nikdo nereagoval.

Pětadvacetiletý Nizozemec si se závěrečnou třetinou kopce poradil na jedničku. Svůj náskok na skupinu pronásledovatelů neustále udržoval.

Cílem poté projel osamocen s rukama nad hlavou.

Triumfem v šesté etapě závodu Kolem Švýcarska si dojel pro zatím největší vítězství kariéry.



V balíku velkých favoritů byl dlouho klid.

Tempo udával tým Ineos, hodně vepředu se držel i Roman Kreuziger s Janem Hirtem.

Až na posledních dvou kilometrech se tempo hlavní skupiny rapidně zvýšilo. Mohl za to Kenny Ellisonde, který za sebou vezl Egana Bernala, ale také Jana Hirta.

Bernal nakonec vypálil vpřed kilometr a půl před cílem, postupně pohlcoval jednoho uprchlíka za druhým, až pohltil všechny kromě Tolhoeka.

Po silnici doslova letěl a cílovou čarou projel jen 16 vteřin za vítězem dne.

Za ním dorazil do cíle další ze skupiny uprchlíků Bidard a s odstupem 29 vteřin za Tolhoekem proťal cílovou čáru Hirt.

