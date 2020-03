Biker Škarnitzl ovládl seriál virtuálních závodů na trenažéru

Škarnitzl, který se zotavil z únorové zlomeniny a operace ruky, ve finálovém klání předčil konkurenta v boji o celkové prvenství Jana Vastla a skončil třetí při triumfu Itala Daria Giovineho. Nejlepší ženou seriálu byla vítězka tří závodů Jana Pichlíková. O konečném pořadí rozhodoval součet tří nejlepších umístění.



„Jsem spokojený se svými výsledky i s výkony a samozřejmě s celkovým hodnocením. I když tady bych byl opatrný, protože přece jen záleží i na tom, jaký ergometr kdo má,“ konstatoval v tiskové zprávě Škarnitzl, který vyhrál stejně jako Vastl po dvou závodech. „Bylo to pět závodů, a protože se opravdu jede naplno od startu až do cíle, bylo to dost náročné, tak si teď dám dva tři dny volno,“ dodal.

Série virtuálních závodů představovala pro profesionály, ale i amatérské jezdce možnost změřit síly se soupeři v době, kdy konání skutečných závodů neumožňují opatření kvůli pandemii koronaviru. Závody měly mezinárodní účast a součástí byl například i Šumavským MTB maraton, kterým 23. března akce odstartovala,