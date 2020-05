Odložené Giro odstartuje místo v Maďarsku na jihu Itálie

Mezinárodní cyklistická federace (UCI) v úterý odtajnila podobu závodního kalendáře, který výrazně nabourala pandemie koronaviru, pro zbytek sezony. Giro, jež bývá jindy úvodní Grand Tour sezony, v ní figuruje až po Tour de France a mistrovství světa. Závod je naplánovaný na období mezi 3. a 25. říjnem. Původně se mělo odstartovat 9. května.

Společnost RCS Sport, která Giro pořádá, pečlivě zvažuje podle Vegniho dvě možnosti. „Obě se týkají jižní Itálie, ale nemusí to být nutně na Sicílii,“ řekl deníku La Repubblica Vegni. Podle původního plánu mělo Giro po třech etapách v Maďarsku odstartovat na italském území právě na Sicílii ve městě Monreale. „Momentálně je ale stále komplikované mluvit o tom s regionálními vládami. Budeme se snažit potvrdit začátek závodu v horizontu několika týdnů,“ dodal Vegni.

Zástupci Gira dlouhodobě bojovali za to, aby nebyl závod nijak zkrácen. V tomto ohledu jim UCI vyhověla, byť si nahuštěný kalendář při snaze zachránit co největší počet závodů vyžádal několik kolizí. Překrývají se dokonce poprvé po 34 letech i dvě akce Grand Tours: Giro skončí pět dní poté, co odstartuje Vuelta.

Možná o něco citelnějším problémem je ale fakt, že během Gira jsou na programu hned tři monumenty. Na 4. října byl zařazen závod Lutych-Bastogne-Lutych, 18. října je v plánu Kolem Flander a 25. října Paříž-Roubaix. Společnost RCS Sport se prý přitom snažila doporučit jinou podobu kalendáře, v němž by tolik závodů WorldTour nekolidovalo.

„Ve snaze zachránit cyklistické závody a ochránit tak jejich důležité dědictví, bylo vzhledem ke krátkému časovému rozpětí nutné některé věci obětovat, aby mohly být zahrnuty všechny závody sezony. Udělali jsme řadu alternativních návrhů, které mohly podle našeho názoru vyústit v kalendář, v němž se závody tolik překrývat nebudou. Tyto návrhy nebyly přijaty,“ uvedli zástupci RCS Sport v tiskové zprávě.

„Zveřejnění kalendáře ze strany UCI je ale důležitý krok dopředu, který jednoznačně pomůže všem stranám přeprogramovat sezonu. Je to výsledek ohromné spousty práce, která zahrnovala mnoho institucí, organizací, týmů a dalších, kdo k této obtížné možnosti přispěl,“ doplnili představitelé společnosti.