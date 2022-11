Cyklokrosař Boroš dojel na SP v Nizozemsku po problémech čtyřiadvacátý

Vedení v celkovém pořadí uhájil díky pátému místu vítěz úvodních tří závodů sezony Belgičan Eli Iserbyt. Na rozdíl čtyř bodů se na něho ale dotáhl krajan Laurens Sweeck, jenž v seriálu vyhrál podruhé za sebou.

Boroš startoval v Beekse Bergenu z první řady, bezprostředně po zahájení závodu mu ale spadl řetěz a do krosové části okruhu najížděl se ztrátou z poslední pozice. „Spadl mi řetěz a na tak rychlé trati, jako byla tady, bylo po všem. Dělal jsem, co jsem mohl a snažil se co nejvíc bodů urvat. Povedly se aspoň ty dva. Není to moc, ale lepší než nic. Víc už se s výsledkem opravdu nedalo udělat. Byla to rychlá a technická trať, kde se hodně špatně předjíždělo. Nohy jsem měl ale výborné, takže mě mrzí o to víc, že se to nepovedlo,“ uvedl zklamaný Boroš v tiskové zprávě.

Mezi ženami přerušila dosavadní nadvládu Fem van Empelová další nizozemská cyklokrosařka Shirin van Anrooijová. Suverénka úvodu sezony se tentokrát musela spokojit s druhým místem, dál ale s přehledem vede celkové hodnocení.