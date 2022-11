Vanthourenhout na SP cyklokrosařů v Overijse udolal šampiona Pidcocka

Čerstvý mistr Evropy Vanthourenhout porazil na náročné bahnité trati Brita Pidcocka o tři sekundy a připsal si první výhru v SP v sezoně. Cyklistický univerzál Pidcock debutoval v duhovém trikotu mistra světa sobotním sedmým místem v závodě Superprestige v Merksplasu a dnes už útočil na vítězství.

Olympijský šampion v cross country na horských kolech měl přitom hned po startu mechanický problém a do terénu vjížděl úplně poslední. Už na konci druhého kola byl ale Pidcock v hlavní skupině a zbytek závodu absolvoval společně s Vanthourenhoutem. Závod rozhodl Pidcockův pád v předposledním kole, díky němuž získal Belgičan náskok, který zkušeně udržel. Třetí dojel Nizozemec Lars van der Haar.

Pád se nevyhnul ani Borošovi, jenž na vítěze ztratil téměř šest minut. Po dalším umístění ve třetí desítce mistr republiky klesl z osmého na třinácté místo celkového pořadí.

„Bylo to opravdu těžké. Už po startu jsem cítil, že to nebude dobré, takže jsem si jel svoje. Na víc to prostě nebylo. Neměl jsem ani nijak dobrý týden, protože jsem nachlazený,“ uvedl jezdec týmu Elkov Kasper v tiskové zprávě. „Do příštího týdne se musím pořádně uzdravit. Myslel jsem, že jsem to stihnul, ale dnes to nebylo ono. Přede mnou jsou ještě dva svěťáky a pak už pojedeme na soustředění do Španělska,“ prohlásil Boroš.

Devatenáctiletý Matyáš Fiala obsadill 29. místo a Šimon Vaníček skončil na 33. místě.

V závodě žen si po sólojízdě připsala první pohárové vítězství v kariéře Nizozemka Puck Pieterseová, za níž skončilo pět jejích krajanek v čele s vedoucí ženou SP Fem van Empelovou. Jediná Češka na startu Julia Kopecky bodovala 21. místem.

Světový pohár pokračuje příští neděli v nizozemském Hulstu.