Rovnou v áčku, nestabilní střelba. Jak Nilssonová poznává svůj nový sport

Biatlon

Další 4 fotografie v galerii Švédka Stina Nilssonová ještě v roli běžkyně na lyžích slaví vítězství v závodě. Od příští sezony se bude pokoušet prorazit v biatlonu. | foto: AP

dnes 5:59

Sotva s biatlonem začala, už patří do švédského A týmu. Stina Nilssonová na konci března oznámila, že od příští sezony se z běžeckého lyžování, v němž získala pět medailí z olympijských her a sedm z mistrovství světa, přesouvá k jiné disciplíně - do bílé stopy nyní vyběhne s malorážkou na zádech. A věří, že úspěchy bude sbírat i nadále.