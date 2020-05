Návrat na místo činu. Rybář povede mužskou reprezentaci, střídá Vítka

„Zdeněk chtěl mít víc času na rodinu, zůstává však jako trenér béčka. Přijít o něj rozhodně nechceme. Domluva, že by po této sezoně od áčka odešel, vznikla už před dvěma lety,“ naznačuje v rozhovoru pro iDNES.cz předseda biatlonového svazu Jiří Hamza.

Zdeněk Vítek předtím v letech 2014 - 2018 vedl tehdy mimořádně úspěšný ženský tým, načež v období 2018 - 2020 působil u mužů.

Ondřej Rybář by měl místo něj dokončit stávající olympijský cyklus, s Hamzou se dohodl na dvouletém angažmá do her v Pekingu 2022.

Vrací se tedy na post, který zastával už v letech 2009 - 2014. Následující čtyři roky pak působil coby šéftrenér a od roku 2018 přešel na pozici sportovního ředitele svazu.

Při svém prvním angažmá u mužského týmu vyšlapal Rybář cestu do světové elity a k medailím z vrcholných akcí s Ondřejem Moravcem, Michalem Šlesingrem a Jaroslavem Soukupem, od roku 2013 trénoval i Gabrielu Koukalovou. V roce 2014 jej zvolili českým Trenérem roku.

ÚŹASNÉ HRY V SOČI. Ondřej Rybář (vpravo) s trojnásobným medailistou Ondřejem Moravcem (uprostřed).

„Nabídl jsem Ondrovi, jestli se do olympiády v Pekingu 2022 nechce k mužům vrátit,“ vykládá Hamza. „Přijal a já jsem rád, protože je velkým psychologem a může to družstvo namotivovat, když teď do něj přichází řada mladých kluků. Ta generace, která startovala letos na mistrovství světa juniorů a dorostu, je mimořádně silná. Dokonce může být do budoucna i silnější než generace Ondry se Šlézou. Jen potřebuje nasměrovat správným směrem.“

Rybář zároveň zůstane i v roli sportovního ředitele svazu. „Bude polotrenérem a polomanažerem,“ říká Hamza.

„Zase tak moc se toho pro mě nezmění,“ tvrdí o své nadcházející práci Rybář. „Jen musím ubrat nějaké činnosti z pozice sportovního ředitele a naopak víc se věnovat klučičímu týmu. Se zodpovědností za výsledky problém nemám, jsem z minulosti zvyklý.“

Ondřej Rybář

Jeho asistentem u A týmu bude Aleš Ligaun, který si už tento post v minulosti vyzkoušel a v uplynulé sezoně vedl B tým.

Michal Málek zatím zůstává u reprezentace juniorů. Ale Rybářovou vizí je, že právě Málek po něm v roce 2022 mužské „áčko“ přebere.

„Juniory dělá Michal fakt dobře, s klukama má super vztah,“ připomíná Hamza.



Generační obměna mužského týmu pokračovala letos ukončením kariéry Michala Šlesingra. Naopak Ondřej Moravec se rozhodl ještě pokračovat i v další sezoně. Své zkušenosti by měl mladým kolegům předávat také Michal Krčmář.

Od nastupující generace kolem Jakuba Štvrteckého, Vítězslava Horniga, Mikuláše Karlíka a trojnásobného dorosteneckého světového medailisty Ondřeje Mánka si český biatlon slibuje velké věci.

„Potřebujeme ty mladé nějakou formou do Světového poháru dostat a zasvětit,“ povídá Rybář. „Nebude to hned. Ať nikdo neočekává, že Peking 2022 bude jako Soči 2014 - vždyť i k medailím ze Soči vedla minimálně čtyřletá cesta. U některých kluků, přicházejících nyní do A-týmu, to také bude čtyřletka jak vyšitá, to neurychlíte. Čas na dozrátí je potřeba.“

Hamza každopádně ujišťuje: „Vědomí, že se Ondra týmu ujme, mě uklidňuje. Jsem rád, že jsme se s ním relativně rychle dohodli.“

Rybář si uvědomuje, jak je prodloužení série úspěchů důležité: „Když nám nebudou dobře jezdit dospělí, těžko nám půjde stavět metodika a systém mládeže. Jednak ti další mladí potřebují vzory. A zároveň platí, že pokud nebudou výsledky, můžeme se sice snažit, jak chceme, ale za čtyři roky budeme mít míň sponzorů i peněz a základna neporoste.“

U reprezentace žen nadále pokračuje norský kouč Egil Gjelland, který má smlouvu do her v Pekingu 2022. Také jeho působení v Česku však nyní komplikuje koronavirová krize a uzavírání hranic.

Trenér českých biatlonistek Egil Gjelland sleduje závod štafet v Ruhpoldingu.

„Vymýšlíme model, aby tu Egil mohl s holkama vždy alespoň čtrnáct dnů být,“ říká Hamza. „Když sem přijede za účelem vykonávání práce a bude mít platný test, neměl by to být problém. Zato po návratu do Norska by podle současných norských pravidel musel být doma čtrnáct dnů v karanténě.“

Kariéru ukončila na jaře Veronika Vítková. K Markétě Davidové, Evě Kristejn-Puskarčíkové, Lucii Charvátové a Jessice Jislové by se měly na pohárových štacích příští sezony přidávat juniorky Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková.