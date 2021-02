Gambling štafety. Volbou Charvátové trenéři zariskovali ve hře o medaile

„We are gambling,“ měl údajně prohlásit trenér žen Egil Gjelland, když o nominaci rozhodl. V čemž měl pravdu.

Přesně v tomto duchu sestava vznikla. Češi se stali gamblery, hrají tak trochu vabank.

Smíšená štafeta na MS v Pokljuce Od 15 hodin online

Pokud však střípky mozaiky do sebe zapadnou a některé z mocností si naopak vyberou horší den, může se smíšená štafeta s rychlou Charvátovou ocitnout blíž k medailovým postům.

A pokud ne.... To už ke sportovnímu riziku patří.



Staré rčení říká: Štěstí přeje odvážným.

S kým poběží Smíšená štafeta 1 RUSKO

Loginov, Latypov, Mironovová, Kajševová.

2 NORSKO

Lägreid, J. Bö, Eckhoffová, Olsbuová-Röiselandová

3 FRANCIE

Jacquelin, Fillon Maillet, Chevalierová-Bouchetová, Simonová.

4 BĚLORUSKO

Smolski, Bočarnikov, Kručinkinová, Alimbekavová.

5 NĚMECKO

Lesser, Peiffer, Herrmannová, Preussová.

6 ŠVÝCARSKO

Weger, Finello, S. Gasparinová, Häckiová.

7 ITÁLIE

Bionaz, Hofer, Wiererová Vittozziová.

8 FINSKO

Harjula, Seppala, Minkkinenová, Ederová.

9 USA

Doherty, Brown, Reid, Eganová

10 UKRAJINA

Pryma, Pidručnyj, Džimová, Pidhrušná.

11 RAKOUSKO

Komatz, Eder, Zdoucová, Hauserová.

12 POLSKO

Nedza-Kubiniec, Gužik, Makaová, Žuková.

13 ŠVÉDSKO

Samuelsson, Ponsilouma, Perssonová, H. Öbergová.

14 ČESKO

Moravec, Krčmář, Davidová, Charvátová.

17 SLOVINSKO

Fak, Bauer, P. Klemenčičová, Z. Klemenčičová.

20 SLOVENSKO

Šíma, Hasilla, I. Fialková, P. Fialková. Celkem startuje 27 štafet.

Před oznámením nominace do smíšené štafety fanoušci ponejvíce spekulovali, zda druhou ženou k Markétě Davidové bude letos spolehlivá Jessica Jislová nebo zkušená (a loni bronzová) Eva Puskarčíková. O Charvátové se mluvilo málo. Přinejmenším mimo tým.

Ale už když sportovní ředitel a kouč mužů Ondřej Rybář v pondělním večeru říkal, že „ve hře jsou k Markétě tři další závodnice“, tón jeho hlasu naznačoval: Možná se budete divit.

V pondělí večer pak trenéři museli určit, kdo se v úterý zúčastní tréninku pro aktéry štafety a kdo naopak toho dalšího, určeného naopak závodníkům, které ve středu žádný start nečeká.



Tehdy byla tajenka rozluštěna.

A Lucie Charvátová věděla.

„Bude to úplně jiná štafeta tím, že se jede v obráceném pořadí a na delší vzdálenost. Je velký rozdíl jet 6 kilometrů nebo 7,5 kilometru. Lucka je v dobré formě. Celou zimu vidíme, že je na tom běžecky dobře,“ vysvětloval své rozhodnutí kouč českých žen Egil Gjelland pro web biatlonového svazu.

Poukazoval na fakt, že ženy startují tentokrát až na třetím a čtvrtém úseku a nepoběží 6 kilometrů, jak jsou ve štafetách zvyklé, ale 7,5 kilometru.

„Nerozumím tomu, proč bychom měly jezdit stejné úseky jako kluci,“ pronesla sice Markéta Davidová do mikrofonu Radiožurnálu, ovšem důsledek tohoto dalšího genderového narovnání je evidentní: Význam rychlých běžkyň v sestavách roste.

A Charvátová rychlá je, jednoznačně druhá nejrychlejší v českém ženském týmu. Pravidelně se v této statistice umisťuje před Jislovou i před letos se běžecky trápící Puskarčíkovou.

„Když se podíváme na běžecké časy ve sprintech během celé sezony, je to jednoduché. Lucie je rychlejší než Jessica i Eva,“ poznamenal Gjelland. „Lucka pro nás může získat minutu, když předvede to nejlepší. Věřím, že to zvládne. Pak může štafeta dosáhnout na hodně dobrý výsledek.“

V Gjellandových očích pro ni hovořily ještě další aspekty.



Její poslední dva pohárové starty na čtvrtém úseku ženské štafety byly solidní. V Oberhofu sice ve velmi nadějně rozjetém závodě musela na jedno trestné kolečko, ale předvedla rychlý běh a přivezla Češky do cíle na 6. místě. A v Anterselvě, kde sice tým skončil ve vyrovnaném klání desátý (ale jen velmi těsně za šestou příčkou), předvedla svoji dosud nejlepší štafetovou střelbu v životě: žádné trestné kolo, tři dobíjení.

LETOS V ANTERSELVĚ. Zatím nejlepší pohárová ženská štafeta Lucie Charvátové, poslední úsek při poháru v Anterselvě, tři dobíjení.

Navíc je na vysokou nadmořskou výšku Pokljuky aklimatizována lépe než kdokoliv další z týmu, protože se po startu na poháru v Anterselvě rozhodla neodcestovat s ostatními domů a před mistrovstvím světa se nadále individuálně připravovala ve vysokých výškách.

Podobný scénář zvolila už loni, kdy se pro změnu před šampionátem v Anterselvě připravovala bez týmu ve vysoko položeném Ridnaun, pročistila si tím mysl a hned ve svém prvním startu na mistrovství vybojovala senzační bronz ve sprintu.

Samozřejmě, každý ví o jejím štafetovém bloku. Ze svých 21 ženských štafet ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa dokázala pouze tři absolvovat bez trestného kola. Před třinácti měsíci v Ruhpoldingu dokonce říkala: „Už nechci štafety jezdit.“

Jenže, nebylo kým ji adekvátně nahradit. A není stále. A tak v ženských štafetách pravidelně nastupuje a snad pozvolna odbourává svůj blok.

Tu smíšenou dosud nikdy ani ve Světovém poháru nejela. Okusila ji naposledy na mistrovství Evropy 2018, tehdy s bilancí pěti dobíjení.

„Byla trochu překvapená, když jsme jí teď navrhli, aby mix štafetu jela. Ale je tu proto, aby závodila a předvedla to nejlepší, co v ní je. Věřím, že to zvládne,“ řekl Gjelland.

Stav mysli bude klíčový.

Po soustředění v Anterselvě a potom i na Pokljuce se Charvátová zdála být dobře naladěna. Vzpomínala na mnohé tréninkové kempy, které ve slovinském středisku v létě i v zimě absolvovala, a vyprávěla, že z Pokljuky pochází pažba její malorážky.

„Doufám, že když ta bouchačka přijede do své domoviny, otřepe se z nezdarů a řekne si: Jó, tady jsem doma, tady mi to bude střílet pěkně. To bych si přála,“ líčila pro svazový web.

Dnes dostane první příležitost.

Jak to bylo loni MS 2020 - smíšená štafeta 1. NORSKO (Röiselandová, Eckhoffová, T. Bö, J. Bö) 1:02:27,7 (0+7)

2. ITÁLIE (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) +15,6 (0+6)

3. ČESKO (Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) +30,8 (0+2)

4. NĚMECKO (Preussová, Herrmannová, Peiffer, Doll) +49,2 (1+11)

5. UKRAJINA (Merkušinová, Džimová, Pryma, Pidručnyj) +56,1 (1+7)

6. RUSKO (Starychová, Jurlovová, Jelisejev, Loginov) +59,4 (0+8)

7. FRANCIE (Simonová, Braisazová, Fourcade, Fillon Maillet) +1:08,6 (1+9)

8. RAKOUSKO (Hauserová, Innerhoferová, Leitner, Landertinger) +1:39,2 (1+7)

Po oznámení nominace drželi trenéři Charvátovou při úterním tréninku dál od médií, aby ji nic nevyvedlo z klidu.

Dnes v 15 hodin se začne na ostro. Na prvním úseku Ondřej Moravec, pak Michal Krčmář, Markéta Davidová a Lucie Charvátová.

Podobně jako loni nepatří Češi do seznamu největších favoritů. Stejně jako tehdy se svojí výkonností řadí papírově do okolí sedmého či osmého místa.

Přesto loni slavili bronz. Tehdy stříleli nejlépe ze všech, za celý závod nasbírali jen dvě dobíjení.

Jaké to bude na Pokljuce?

Začíná šampionát v roce, kdy český tým nejen že pokračuje v generační obměně, ale zároveň si prošel smrští covidových případů, především ve své mužské části.

„Ale nemá cenu se vracet k tomu, jestli je někdo kvůli covidu líp nebo hůř připraven,“ říká kouč Ondřej Rybář. „Prostě jsme tady a jsme, předpokládám, připravení nejlíp, jak to za dané situace šlo. Chceme bojovat a ne si dělat alibi, že je něco špatně.“