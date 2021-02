ONLINE: Biatlonový šampionát začíná smíšenou štafetou. Na úvod jede Moravec

Před rokem na světovém šampionátu v Anterselvě český mix ve složení Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář vybojoval bronzovou medaili.

Jak si povede tentokrát?

Štafeta do závodu v Pokljuce vyběhne v odlišném složení, Puskarčíkovou nahradila Charvátová a změn doznalo i pořadí biatlonistů na jednotlivých úsecích.

Zatímco v minulých letech rozbíhaly závod ženy, tentokrát IBU rozhodla, že v zájmu genderové vyváženosti to budou muži. V dalších letech se pořadí bude vždy střídat.

Českou sestavu tak nyní povede na prvním úseku Moravec, na druhém pojede Krčmář, poté se na trať vydá Davidová a v roli finišmanky bude Charvátová.

Pro mnohé se jedná o překvapivý tah, trenér žen Egil Gjelland jí však věří. „Lucka je v dobré formě. Celou zimu vidíme, že je na tom běžecky dobře,“ vysvětlil své rozhodnutí kouč.

S jakým výsledkem by byli Češi spokojeni?

Znovu platí: cokoliv do šestého místa je úspěch.

„Skončit do 6. místa znamená rozšířené pódium,“ líčil Krčmář. „Dostat se na něj v konkurenci Norska, Švédska, Rakouska, Ruska, Německa, Francie nebo Itálie by bylo super. Na papíru vidím nejmíň osm štafet, které mají dobré dva muže i dvě ženy a když se jim to sejde, mohou usilovat o medaili.“

Největšími favority na zlato jsou i tentokrát Norové, kteří jedou ve složení Sturla Holm Lägreid, Johannes Bö, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová. Tedy se dvěma nejlepšími muži i ženami hodnocení Světového poháru.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.