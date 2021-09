Stíhací závody na letním mistrovství vyhráli biatlonisté Polednová a Štvrtecký

Rýmou sužovaná Davidová minula v Letohradu na každé položce dva terče a obsadila až šestou příčku. Naopak Polednová mířila přesně a vyhrála před Lucií Charvátovou s náskokem více než půl minuty.

„Jsem hrozně ráda za střelbu, protože jsem se s ní v poslední době hodně trápila. A že jsem porazila Makulu (Davidovou), to samozřejmě potěší, protože je to výborná biatlonistka. Je to motivace do dalších závodů a práce,“ řekla dvaadvacetiletá Polednová na webu svazu.



Ve vyrovnané stíhačce mužů se o vedení přetahovali Krčmář a Štvrtecký. Při poslední zastávce na střelnici udělal Krčmář dvě chyby, Štvrtecký jen jednu a jako Polednová oslavil premiérový titul mistra republiky mezi dospělými.

„Převládá radost, že jsem to zvládl na poslední položce. Chyb bylo ale z naší strany hodně a ve Světovém poháru by to na nejlepší nestačilo,“ řekl Štvrtecký.

V sobotních večerních supersprintech si před fanoušky dojel pro zlato Krčmář a mezi ženami při neúčasti Davidové triumfovala věkem ještě juniorka Tereza Voborníková.