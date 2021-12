ONLINE: Biatlonisté jedou stíhačku. Krčmář útočí ze zadních pozic

V pátečním sprintu ve francouzském Le Grand-Bornand se Čechům nedařilo, především střelecky. Do stíhačky postoupil jediný z nich - Michal Krčmář. Ten vyjíždí do závodu jako osmačtyřicátý. Nejrychlejší čas ze sprintu chce potvrdit Nor Johannes Bö. Sledujte od 15 hodin podrobnou online reportáž.