Podepsáno? Satoranský se měl s Barcelonou dohodnout na čtyřleté smlouvě

Satoranský se momentálně připravuje s národním týmem na zápasy kvalifikace mistrovství světa. Ke spekulacím o své budoucnosti se v minulých dnech nechtěl vyjádřit.

Katalánský klub však již nepočítá s elitním řeckým rozehrávačem Nickem Calathesem a očekávaný návrat tahouna španělské reprezentace Rickyho Rubia rovněž padl.

V Barceloně se zkušený rozehrávač potká s pivotem Janem Veselým, který skončil ve Fenerbahce Istanbul a v Barceloně má podepsat tříletý kontrakt. Členem kádru je i americký střelec se slovenskými kořeny Kyle Kuric.

Satoranský hrál za španělský klub v letech 2014 až 2016, kdy odešel do NBA, kde vystřídal týmy Washingtonu, Chicaga, New Orleans, San Antonia a nakonec se vrátil do metropolitního celku.